Otomotiv Devi Tekerlekleri Ters Takınca Müşterilerden Özür Diledi
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Çinli elektrikli araç devi BYD, haziranda satışa sunduğu Great Tang modelinde montaj hatası yapıldığını kabul etti. Bazı araçlarda ön ve arka tekerleklerin birbirinin aksına takıldığı ortaya çıktı. Şirket, etkilenen müşterilerinden özür dileyerek ücretsiz kontrol ve jant değişimi sözü verdi.
Otomotiv devinde skandal hata: Tekerlekleri ters taktı.
BYD özrün yanında ücretsiz jant değişimi, geçici araç ve sıfırlanan garanti sözü verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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