Otomotiv Devi Tekerlekleri Ters Takınca Müşterilerden Özür Diledi

Hata, BYD'nin son dönemdeki en parlak modellerinden birinde ortaya çıktı. Great Tang, haziran ayında Çin pazarına girdikten kısa süre sonra büyük boy elektrikli SUV segmentinin gözdesi haline geldi; eylül ve ekim aylarında bu sınıfta en çok satan model oldu. Araç şimdilik yalnızca Çin'de satılıyor, Avrupa ve İngiltere'de henüz satışa sunulmadı.

Şirketin açıklamasına göre sorun üretim bandında değil, tedarik zincirinde başladı. Jantları sağlayan firmanın parçaların üzerine bastığı tanımlama kodları birbirine karıştı. Bu karışıklık, montaj sırasında ön aks için üretilen tekerleklerin arkaya, arka aks için üretilenlerin ise öne takılmasına yol açtı.

BYD, yaşanan hatanın sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığını savunuyor. Ancak şirket, sorundan kaç aracın etkilendiğine dair herhangi bir rakam paylaşmadı.