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Otomotiv Devi Tekerlekleri Ters Takınca Müşterilerden Özür Diledi

Otomotiv Devi Tekerlekleri Ters Takınca Müşterilerden Özür Diledi

otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 11:57
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Çinli elektrikli araç devi BYD, haziranda satışa sunduğu Great Tang modelinde montaj hatası yapıldığını kabul etti. Bazı araçlarda ön ve arka tekerleklerin birbirinin aksına takıldığı ortaya çıktı. Şirket, etkilenen müşterilerinden özür dileyerek ücretsiz kontrol ve jant değişimi sözü verdi.

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Otomotiv devinde skandal hata: Tekerlekleri ters taktı.

Otomotiv devinde skandal hata: Tekerlekleri ters taktı.

Hata, BYD'nin son dönemdeki en parlak modellerinden birinde ortaya çıktı. Great Tang, haziran ayında Çin pazarına girdikten kısa süre sonra büyük boy elektrikli SUV segmentinin gözdesi haline geldi; eylül ve ekim aylarında bu sınıfta en çok satan model oldu. Araç şimdilik yalnızca Çin'de satılıyor, Avrupa ve İngiltere'de henüz satışa sunulmadı.

Şirketin açıklamasına göre sorun üretim bandında değil, tedarik zincirinde başladı. Jantları sağlayan firmanın parçaların üzerine bastığı tanımlama kodları birbirine karıştı. Bu karışıklık, montaj sırasında ön aks için üretilen tekerleklerin arkaya, arka aks için üretilenlerin ise öne takılmasına yol açtı.

BYD, yaşanan hatanın sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığını savunuyor. Ancak şirket, sorundan kaç aracın etkilendiğine dair herhangi bir rakam paylaşmadı.

BYD özrün yanında ücretsiz jant değişimi, geçici araç ve sıfırlanan garanti sözü verdi.

BYD özrün yanında ücretsiz jant değişimi, geçici araç ve sıfırlanan garanti sözü verdi.

Şirket, özür açıklamasıyla birlikte somut bir telafi paketi de duyurdu. Hatadan etkilenen Great Tang sahipleri araçlarını ücretsiz kontrol ettirebilecek, gerekli görülmesi halinde jantlar yine ücret alınmadan değiştirilecek. Servise gidip gelirken oluşan ulaşım masrafları da BYD tarafından karşılanacak.

Telafi bununla da sınırlı değil. Kontrol ve değişim süresince müşterilere geçici araç verilecek, etkilenen araçların garanti süreleri ise baştan başlatılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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