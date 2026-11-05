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Volkswagen Frene Bastı: Elektrikli ID. Golf'ün Geliştirme Çalışmaları Durduruldu!

Volkswagen Frene Bastı: Elektrikli ID. Golf'ün Geliştirme Çalışmaları Durduruldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 14:02
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Alman otomotiv devi Volkswagen, tamamen elektrikli yeni nesil Golf'ün, yani ID. Golf'ün geliştirme çalışmalarını geçici olarak durdurdu. Marka grubunun başındaki Thomas Schäfer, bu işe şu an para ayıramadıklarını söyledi. Proje iptal edilmedi, ancak çalışmaların ne zaman yeniden başlayacağına dair bir tarih verilmedi.

Kaynak: electrive, InsideEVs, Motor1

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Wolfsburg fabrikası yıllık maliyet hedefinin yaklaşık 300 milyon euro gerisinde kalırken Golf'ün elektrikli versiyonu bekleme moduna alındı.

Wolfsburg fabrikası yıllık maliyet hedefinin yaklaşık 300 milyon euro gerisinde kalırken Golf'ün elektrikli versiyonu bekleme moduna alındı.

Karar, Volkswagen'in 30 Ekim'de açıkladığı dokuz aylık sonuçlarla birlikte duyuruldu. Handelsblatt'ın aktardığına göre Thomas Schäfer durumu önce şirket içi bir söyleşide dile getirmişti. Reuters'a konuşan Schäfer'in ifadesi net: 'Bu çalışmaları şu an karşılayamayız.' Şirketin finans direktörü David Powels ise geleceğin ID. Golf'ü üzerindeki geliştirme çalışmalarının, gerekli yatırımlar güvenle ayrılabilene kadar geçici olarak durdurulacağını belirtti.

Rakamlar kararın arka planını gösteriyor. Volkswagen Marka Grubu'nun net nakit akışı, ilk dokuz ayda 4,34 milyar eurodan 1,43 milyar euroya geriledi. Satışlar 106,4 milyar euroyla neredeyse yerinde saydı, ancak faaliyet kârı 4,72 milyar eurodan 4,33 milyar euroya indi. Faaliyet kârlılığı da yüzde 4,4'ten yüzde 4,1'e düştü. Yalnızca Volkswagen binek araç markasına bakıldığında tablo daha sert: faaliyet kârı 1,48 milyar eurodan 813 milyon euroya çekildi, kâr marjı yüzde 1,3'te kaldı. Şirket, elektrikli araçların marjlarının içten yanmalı modellerin seviyesine henüz ulaşamadığını kabul ediyor. Reuters'a göre Wolfsburg fabrikası yıllık maliyet hedefinin yaklaşık 300 milyon euro gerisinde, Emden ve Zwickau ise hedefte.

Elektrikli Golf rafa kalkarken vitrindeki isim yine ID.3 olacak.

Elektrikli Golf rafa kalkarken vitrindeki isim yine ID.3 olacak.

ID. Golf zaten bir kez ertelenmişti. Elektrikli Golf'ün ilk planda 2028'de sahneye çıkması bekleniyordu, takvim sonradan on yılın sonuna, bazı haberlere göre 2030'ların başına kaydı. Model, Volkswagen Grubu'nun yeni SSP platformu üzerinde geliştiriliyor. Schäfer yıl başında bile 'Artık harika bir ürün gamımız var, 2028'de elektrikli bir Golf'e ihtiyacımız yok' demişti. Bu kez durdurma kararıyla gecikmenin ne kadar uzayacağı belirsiz.

Kararın ardından yenilenen ID.3, Golf'ün elektrikli alternatifi olmayı sürdürecek. Çalışma konseyi ise kaybedilen sürenin telafi edilebileceğini savunuyor.

Benzinli, hibrit ve plug-in hibrit Golf'ün satışı ise hiçbir değişiklik olmadan sürüyor.

Benzinli, hibrit ve plug-in hibrit Golf'ün satışı ise hiçbir değişiklik olmadan sürüyor.

Durdurma kararı yalnızca elektrikli modeli kapsıyor. Golf'ün benzinli, tam hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarının satışı devam edecek. 2019'da piyasaya çıkan sekizinci nesil, 2024'te 'Mk8.5' adıyla makyaj almıştı. 2027'de bir makyaj daha gelirse Golf, tek üretim ömrü boyunca iki kez yenilenen ilk nesil olacak.

Volkswagen, ID. Golf'e yeniden başlama tarihi vermedi; yalnızca yatırım bütçesi güvenle ayrılabildiğinde çalışmaların sürdürüleceğini söylüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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