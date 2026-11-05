Volkswagen Frene Bastı: Elektrikli ID. Golf'ün Geliştirme Çalışmaları Durduruldu!
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Alman otomotiv devi Volkswagen, tamamen elektrikli yeni nesil Golf'ün, yani ID. Golf'ün geliştirme çalışmalarını geçici olarak durdurdu. Marka grubunun başındaki Thomas Schäfer, bu işe şu an para ayıramadıklarını söyledi. Proje iptal edilmedi, ancak çalışmaların ne zaman yeniden başlayacağına dair bir tarih verilmedi.
Kaynak: electrive, InsideEVs, Motor1
Wolfsburg fabrikası yıllık maliyet hedefinin yaklaşık 300 milyon euro gerisinde kalırken Golf'ün elektrikli versiyonu bekleme moduna alındı.
Elektrikli Golf rafa kalkarken vitrindeki isim yine ID.3 olacak.
Benzinli, hibrit ve plug-in hibrit Golf'ün satışı ise hiçbir değişiklik olmadan sürüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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