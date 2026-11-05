Volkswagen Frene Bastı: Elektrikli ID. Golf'ün Geliştirme Çalışmaları Durduruldu!

Karar, Volkswagen'in 30 Ekim'de açıkladığı dokuz aylık sonuçlarla birlikte duyuruldu. Handelsblatt'ın aktardığına göre Thomas Schäfer durumu önce şirket içi bir söyleşide dile getirmişti. Reuters'a konuşan Schäfer'in ifadesi net: 'Bu çalışmaları şu an karşılayamayız.' Şirketin finans direktörü David Powels ise geleceğin ID. Golf'ü üzerindeki geliştirme çalışmalarının, gerekli yatırımlar güvenle ayrılabilene kadar geçici olarak durdurulacağını belirtti.

Rakamlar kararın arka planını gösteriyor. Volkswagen Marka Grubu'nun net nakit akışı, ilk dokuz ayda 4,34 milyar eurodan 1,43 milyar euroya geriledi. Satışlar 106,4 milyar euroyla neredeyse yerinde saydı, ancak faaliyet kârı 4,72 milyar eurodan 4,33 milyar euroya indi. Faaliyet kârlılığı da yüzde 4,4'ten yüzde 4,1'e düştü. Yalnızca Volkswagen binek araç markasına bakıldığında tablo daha sert: faaliyet kârı 1,48 milyar eurodan 813 milyon euroya çekildi, kâr marjı yüzde 1,3'te kaldı. Şirket, elektrikli araçların marjlarının içten yanmalı modellerin seviyesine henüz ulaşamadığını kabul ediyor. Reuters'a göre Wolfsburg fabrikası yıllık maliyet hedefinin yaklaşık 300 milyon euro gerisinde, Emden ve Zwickau ise hedefte.