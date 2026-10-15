Elektrikli Araçlar Yağmurda Güvenli mi: Risk Sel Suyunda ve Hasarlı Şarj Ekipmanında

Elektrikli otomobillerin yağmurlu havada şarj edilmesi, uygun ekipman kullanıldığında genel olarak güvenli kabul ediliyor. Araçlar ve şarj üniteleri normal dış ortam koşullarına dayanacak şekilde üretiliyor. Yine de her kablo ve prizle güvenli şarj yapılabileceği söylenemez. Sürücülerin şarj soketinde, kabloda ve bağlantı noktasında hasar bulunmadığından emin olması, üreticinin kullanım koşullarına uyması ve uygun koruma sistemlerine sahip şarj istasyonlarını seçmesi gerekiyor. Hasarlı kablolar kullanılmamalı, suya batmış priz ve bağlantılara dokunulmamalı.