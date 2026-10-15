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Elektrikli Araçlar Yağmurda Güvenli mi: Risk Sel Suyunda ve Hasarlı Şarj Ekipmanında

Elektrikli Araçlar Yağmurda Güvenli mi: Risk Sel Suyunda ve Hasarlı Şarj Ekipmanında

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 17:42
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Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'de sürücüleri alternatif ulaşım seçeneklerine yöneltiyor. Yakıt giderini azaltmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında elektrikli otomobiller yer alıyor. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışlar ise bu araçların elektrik çarpması riski taşıyıp taşımadığı sorusunu gündeme getirdi. 

Kaynak - NEFES

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Yağmur tek başına çarpılma riski yaratmıyor.

Yağmur tek başına çarpılma riski yaratmıyor.

Elektrikli otomobiller yağmur ve normal yol koşullarında kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Batarya paketleri, yüksek gerilim kabloları ve elektrikli bileşenler özel yalıtım sistemleriyle korunuyor. Bu nedenle aracın ıslanması tek başına elektrik çarpması yaşanacağı anlamına gelmiyor. Aracın güvenliği ise üretici standartlarına, bakım durumuna ve karşılaşılan suyun seviyesine göre değişebiliyor.

Uygun ekipmanla yağmurda şarj güvenli sayılıyor.

Uygun ekipmanla yağmurda şarj güvenli sayılıyor.

Elektrikli otomobillerin yağmurlu havada şarj edilmesi, uygun ekipman kullanıldığında genel olarak güvenli kabul ediliyor. Araçlar ve şarj üniteleri normal dış ortam koşullarına dayanacak şekilde üretiliyor. Yine de her kablo ve prizle güvenli şarj yapılabileceği söylenemez. Sürücülerin şarj soketinde, kabloda ve bağlantı noktasında hasar bulunmadığından emin olması, üreticinin kullanım koşullarına uyması ve uygun koruma sistemlerine sahip şarj istasyonlarını seçmesi gerekiyor. Hasarlı kablolar kullanılmamalı, suya batmış priz ve bağlantılara dokunulmamalı.

Derin su birikintileri araca zarar verebiliyor.

Derin su birikintileri araca zarar verebiliyor.

Normal yağmur ile sel suyu aynı riskleri taşımıyor. Derin su birikintileri aracın elektrik sistemine, motoruna, bataryasına ve diğer mekanik parçalarına zarar verebiliyor. Bu nedenle sürücülerin su seviyesini bilmedikleri yollara girmemesi gerekiyor. Su baskını yaşanan alanlarda şarj işleminden de kaçınılmalı.

Sel suyuna giren araç yeniden çalıştırılmamalı.

Sel suyuna giren araç yeniden çalıştırılmamalı.

Araç sel sularına maruz kaldıysa yeniden çalıştırılmamalı ve yetkili servisten yardım alınmalı. Bataryada hasar şüphesi varsa araç güvenli bir alana çekilmeli ve uzman kontrolü sağlanmalı. Uzmanların genel güvenlik tavsiyeleri, elektrikli araç sahiplerinin şarj ekipmanlarını düzenli kontrol etmesini, üretici talimatlarına uymasını ve sel uyarılarını dikkate almasını içeriyor. Hasarlı elektrik donanımı, uygunsuz şarj bağlantıları ve su baskınları risk yaratabiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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