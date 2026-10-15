Elektrikli Araçlar Yağmurda Güvenli mi: Risk Sel Suyunda ve Hasarlı Şarj Ekipmanında
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Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'de sürücüleri alternatif ulaşım seçeneklerine yöneltiyor. Yakıt giderini azaltmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında elektrikli otomobiller yer alıyor. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışlar ise bu araçların elektrik çarpması riski taşıyıp taşımadığı sorusunu gündeme getirdi.
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Yağmur tek başına çarpılma riski yaratmıyor.
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Uygun ekipmanla yağmurda şarj güvenli sayılıyor.
Derin su birikintileri araca zarar verebiliyor.
Sel suyuna giren araç yeniden çalıştırılmamalı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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