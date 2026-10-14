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İstanbul’un Sağanak Bilançosu Açıklandı: 1277 Su Baskını, 47 Mahsur Kalma Olayı

İstanbul’un Sağanak Bilançosu Açıklandı: 1277 Su Baskını, 47 Mahsur Kalma Olayı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 20:29
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İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilançoya göre, 14 Ekim saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştı. Yağış nedeniyle 1.277 su baskını ve 47 mahsur kalma olayı meydana gelirken, en yüksek yağış miktarı metrekareye 193,84 kilogram ile Beykoz-Ömerli’de kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada; AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada aralıksız mücadele verdiği bildirildi.

Ekiplere ulaşan ihbar kayıtlarına göre kent genelinde;

  • 1.277 su baskını,

  • 47 mahsur kalma,

  • 15 heyelan,

  • 13 ağaça devrilmesi ve

  • 2 çatı uçması vakası meydana geldi.

Ayrıca olumsuz hava koşullarından etkilenen 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeri için de yardım talebi ve ihbar kaydı oluşturuldu.

Açıklamada ilçelere göre ölçülen yağış miktarlarına da yer verildi.

Açıklamada ilçelere göre ölçülen yağış miktarlarına da yer verildi.

Kentte metrekareye düşen en yüksek yağış miktarları şöyle sıralandı:

  • Beykoz-Ömerli: 193,84 kg

  • Arnavutköy: 125,9 kg

  • Sarıyer (İTÜ Maslak): 124,72 kg

  • Çatalca: 75,2 kg

  • Kartal: 14,3 kg

  • Bakırköy: 6,8 kg

Valilik, yağışa rağmen ana arterlerde kapalı yol bulunmadığını, havalimanlarındaki pistlerin açık ve uçuş iptali yaşanmadığını duyurdu.

Müdahale çalışmalarının ve gelişmelerin tüm ilgili birimlerce yakından takip edildiği vurgulandı. Öte yandan çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarındaki bakım hizmetlerinin aksamaması amacıyla, bu kurumlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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