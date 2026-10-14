İstanbul’un Sağanak Bilançosu Açıklandı: 1277 Su Baskını, 47 Mahsur Kalma Olayı

Valilikten yapılan açıklamada; AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada aralıksız mücadele verdiği bildirildi.

Ekiplere ulaşan ihbar kayıtlarına göre kent genelinde;

1.277 su baskını,

47 mahsur kalma,

15 heyelan,

13 ağaça devrilmesi ve

2 çatı uçması vakası meydana geldi.

Ayrıca olumsuz hava koşullarından etkilenen 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeri için de yardım talebi ve ihbar kaydı oluşturuldu.