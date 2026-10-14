İstanbul’un Sağanak Bilançosu Açıklandı: 1277 Su Baskını, 47 Mahsur Kalma Olayı
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İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilançoya göre, 14 Ekim saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştı. Yağış nedeniyle 1.277 su baskını ve 47 mahsur kalma olayı meydana gelirken, en yüksek yağış miktarı metrekareye 193,84 kilogram ile Beykoz-Ömerli’de kaydedildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü bünyesinde kriz masası oluşturuldu.
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Açıklamada ilçelere göre ölçülen yağış miktarlarına da yer verildi.
Valilik, yağışa rağmen ana arterlerde kapalı yol bulunmadığını, havalimanlarındaki pistlerin açık ve uçuş iptali yaşanmadığını duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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