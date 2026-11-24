Kumarhanelerde Neden Uyku Gelmez? Ne Saat Var, Ne Pencere
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Salonlardaki hava bilerek serin tutuluyor.
Işıklar ve labirent gibi düzen dikkati oyunlarda tutuyor.
Pencere ve saat olmamasının da nedenleri var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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