Düşük sıcaklık, ziyaretçilerin uyanık ve enerjik kalmasına yardımcı oluyor. Aynı etki için içeriye oksijen pompalandığı ise sık anlatılan bir efsane; sisteme fazladan oksijen veren bir düzenek yok.

Üstelik bir ortama oksijen pompalamak havanın yanıcılığını artıracağı için ciddi bir tehlike yaratırdı.