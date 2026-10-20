Sık Sık Deja Vu Yaşayanların Beynindeki Ortak Özellik

Bir anı daha önce yaşamış gibi hissettiğiniz o tuhaf deja vu anları, kimilerinde daha yaygın görülebilir. Merak etmeyin, sık sık deja bu yaşamak kötü bir özellik değil. Hatta aksine, beyninizin sağlıklı çalıştığının işareti olabilir.

St Andrews Üniversitesi'nden psikolog Dr. Akira O'Connor'a göre deja vu bir hafıza hatası değil; tam tersine beynin hatalı bir hatırlamayı düzeltme çabası. Yaş ilerledikçe neden daha az deja vu yaşandığı da bu şekilde açıklanıyor.

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