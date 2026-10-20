Sık Sık Deja Vu Yaşayanların Beynindeki Ortak Özellik
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Bir anı daha önce yaşamış gibi hissettiğiniz o tuhaf deja vu anları, kimilerinde daha yaygın görülebilir. Merak etmeyin, sık sık deja bu yaşamak kötü bir özellik değil. Hatta aksine, beyninizin sağlıklı çalıştığının işareti olabilir.
St Andrews Üniversitesi'nden psikolog Dr. Akira O'Connor'a göre deja vu bir hafıza hatası değil; tam tersine beynin hatalı bir hatırlamayı düzeltme çabası. Yaş ilerledikçe neden daha az deja vu yaşandığı da bu şekilde açıklanıyor.
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Deja vu, beynin gerçeği kontrol eden bölgelerinin işini yaptığını gösteriyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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