Bilim İnsanlarına Göre Telefonunuzun Ekrana Düşen Tek Bir Bildirim, Beynimizi 7 Saniye Boyunca Donduruyor
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Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
Yeni bir bilimsel araştırma, akıllı telefonlarımıza gelen anlık sosyal medya bildirimlerinin zihinsel odaklanmayı yaklaşık yedi saniye boyunca sekteye uğrattığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, bilişsel performansın düşmesinde telefona bakılan toplam ekran süresinden ziyade, gün içindeki bildirim sıklığının çok daha tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.
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Akıllı telefonlarımızın ekranına düşen o kısacık bildirimlerin zihnimizde yarattığı tahribat, tahmin ettiğimizden çok daha büyük boyutlarda.
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Ekrana kayarak gelen ve saniyeler içinde kaybolan o küçük kutucuklar, beynimizde adeta üç aşamalı bir alarm sistemini devreye sokuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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