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Bilim İnsanlarına Göre Telefonunuzun Ekrana Düşen Tek Bir Bildirim, Beynimizi 7 Saniye Boyunca Donduruyor

Bilim İnsanlarına Göre Telefonunuzun Ekrana Düşen Tek Bir Bildirim, Beynimizi 7 Saniye Boyunca Donduruyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.08.2026 - 11:02
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Yeni bir bilimsel araştırma, akıllı telefonlarımıza gelen anlık sosyal medya bildirimlerinin zihinsel odaklanmayı yaklaşık yedi saniye boyunca sekteye uğrattığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, bilişsel performansın düşmesinde telefona bakılan toplam ekran süresinden ziyade, gün içindeki bildirim sıklığının çok daha tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
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Akıllı telefonlarımızın ekranına düşen o kısacık bildirimlerin zihnimizde yarattığı tahribat, tahmin ettiğimizden çok daha büyük boyutlarda.

Akıllı telefonlarımızın ekranına düşen o kısacık bildirimlerin zihnimizde yarattığı tahribat, tahmin ettiğimizden çok daha büyük boyutlarda.

Yapılan kapsamlı bir bilimsel araştırma, ekranda beliren sıradan bir uygulamanın bildiriminin, o an yaptığımız işe olan dikkatimizi tam yedi saniye boyunca dağıttığını kanıtladı. Üstelik bu kesinti, sadece mesajın içeriğini okuduğumuzda değil, telefonun ekranında o tanıdık uygulama simgesinin hareketini gördüğümüz anda başlıyor. Bireylerin yapay laboratuvar ortamlarında değil, günlük yaşama en yakın senaryolarla test edildiği bu çalışma, dijital uyarıcıların beynimizin bilgi işleme hızını nasıl aniden yavaşlattığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bugüne kadar dijital yorgunluktan korunmak ve odaklanma sorununu çözmek için hep 'ekran süremizi' azaltmamız gerektiğine inandırıldık. Ancak elde edilen yeni bulgular, ezberleri bozarak asıl suçlunun telefonda geçirilen toplam süre olmadığını, cihazın gün içinde kaç kez aydınlandığı olduğunu gösteriyor. Kullanıcıların gün içinde maruz kaldığı bildirim hacmi ve telefonu istemsizce kontrol etme sıklığı, dikkat dağınıklığının en büyük tetikleyicileri olarak öne çıkıyor. Zihnimiz bu kesintilere sadece içerik merakından değil; yıllar içinde belirli uygulamalara karşı geliştirdiğimiz alışkanlıklar ve zihnimizin o bildirimlere yüklediği kişisel anlam nedeniyle yenik düşüyor.

Ekrana kayarak gelen ve saniyeler içinde kaybolan o küçük kutucuklar, beynimizde adeta üç aşamalı bir alarm sistemini devreye sokuyor.

Ekrana kayarak gelen ve saniyeler içinde kaybolan o küçük kutucuklar, beynimizde adeta üç aşamalı bir alarm sistemini devreye sokuyor.

Gözümüz ekrana takıldığında beynimiz ilk olarak bu bildirimin bizimle ilgili olup olmadığını hızlıca sorguluyor. Hemen ardından, geçmişte o sosyal medya platformundan aldığımız haz duygusu tetikleniyor ve son olarak hareket eden o küçük nesnenin görsel çekiciliğine kapılıyoruz. Zihnin yaşadığı bu anlık kopuş o kadar güçlü bir fiziksel etki yaratıyor ki, deneyler sırasında katılımcıların bildirim gördükleri anda göz bebeklerinde meydana gelen büyüme özel cihazlarla saniye saniye kaydedildi. Göz bebeğindeki bu genişleme, basit bir bildirimin vücudumuzda yarattığı fizyolojik stresin ve uyarılmanın en somut kanıtı olarak bilim tarihine geçti.

Bu yedi saniyelik zihinsel donma süresi, masada kitap okurken veya televizyon izlerken önemsiz bir detay gibi görünebilir. Ancak araç kullanmak gibi sürekli dikkat gerektiren ve anlık tepkilerin hayati olduğu durumlarda bilgi işlemedeki bu kısacık yavaşlamalar, felaketle sonuçlanabilecek kazalara zemin hazırlıyor. Modern yaşamın her anını kuşatan bu dijital bombardımanın, uzun vadede dikkat eksikliğine ve kalıcı zihinsel yorgunluğa yol açtığı artık bilimsel bir gerçek. Bu nedenle zihinsel sağlığımızı korumak istiyorsak, sadece telefonla geçirdiğimiz süreyi saymak yerine, cihazlarımızın bildirim ayarlarını baştan aşağıya değiştirerek dijital kesintileri kökten susturmamız gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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