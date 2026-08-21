Bilim İnsanlarına Göre Telefonunuzun Ekrana Düşen Tek Bir Bildirim, Beynimizi 7 Saniye Boyunca Donduruyor

Yapılan kapsamlı bir bilimsel araştırma, ekranda beliren sıradan bir uygulamanın bildiriminin, o an yaptığımız işe olan dikkatimizi tam yedi saniye boyunca dağıttığını kanıtladı. Üstelik bu kesinti, sadece mesajın içeriğini okuduğumuzda değil, telefonun ekranında o tanıdık uygulama simgesinin hareketini gördüğümüz anda başlıyor. Bireylerin yapay laboratuvar ortamlarında değil, günlük yaşama en yakın senaryolarla test edildiği bu çalışma, dijital uyarıcıların beynimizin bilgi işleme hızını nasıl aniden yavaşlattığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bugüne kadar dijital yorgunluktan korunmak ve odaklanma sorununu çözmek için hep 'ekran süremizi' azaltmamız gerektiğine inandırıldık. Ancak elde edilen yeni bulgular, ezberleri bozarak asıl suçlunun telefonda geçirilen toplam süre olmadığını, cihazın gün içinde kaç kez aydınlandığı olduğunu gösteriyor. Kullanıcıların gün içinde maruz kaldığı bildirim hacmi ve telefonu istemsizce kontrol etme sıklığı, dikkat dağınıklığının en büyük tetikleyicileri olarak öne çıkıyor. Zihnimiz bu kesintilere sadece içerik merakından değil; yıllar içinde belirli uygulamalara karşı geliştirdiğimiz alışkanlıklar ve zihnimizin o bildirimlere yüklediği kişisel anlam nedeniyle yenik düşüyor.