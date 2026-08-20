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Üniversitelerde Mühendislik ve Öğretmenlik Bölümleri Sinek Avlıyor: 204 Bölümü Kimse Tercih Etmedi

Üniversitelerde Mühendislik ve Öğretmenlik Bölümleri Sinek Avlıyor: 204 Bölümü Kimse Tercih Etmedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.08.2026 - 11:06
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Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinde doluluk oranı rekor kırsa da arka plandaki manzara oldukça şaşırtıcı. Adaylar tam 204 lisans programının yüzüne bile bakmazken, yılların gözde mühendislik ve öğretmenlik fakülteleri adeta sinek avlıyor. Lise son sınıf öğrencilerinin dört yıllık bölümlere yerleşme oranı ise son yılların en düşük seviyesine geriledi.

Kaynak: Dilan Kutlu / NEFES

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerdeki çarpıcı tablo gün yüzüne çıktı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerdeki çarpıcı tablo gün yüzüne çıktı.

Yetkililer, devlet üniversitelerindeki doluluk oranının yüzde 99.5 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını belirtse de detaylı veriler eğitim sistemindeki tercih eğilimlerinin köklü bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Binlerce gencin hayalini kurduğu zorlu sınav maratonunun sonunda, Türkiye genelindeki tam 204 lisans programını tek bir aday bile tercih listesine eklemedi. Geriye kalan 102 farklı bölümde ise devasa amfileri sadece yedişer öğrenci dolduracak. Ülke genelindeki bu görünüm, bazı programlara olan ilginin tamamen bittiğini kanıtlıyor.

Tercih edilmeyen bölümlerin başında ise bir zamanlar öğrencilerin girmek için kıyasıya yarıştığı öğretmenlik programları geliyor. Özellikle fen bilgisi öğretmenliği büyük bir ilgi kaybı yaşadı; tam 26 devlet üniversitesinin bu bölümüne tek bir kayıt dahi yapılmadı. Atatürk Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumlarında dahi felsefe grubu, kimya ve biyoloji öğretmenliği gibi bölümlerin kontenjanları tamamen boş kaldı. Erciyes Üniversitesinde yirmi bir kişilik fen bilgisi öğretmenliği sınıfına sadece dokuz kişi girerken, temel bilimler ve eğitim fakültelerine olan rağbetin her geçen yıl daha da azaldığı net bir şekilde ortaya kondu.

Gazeteci Dilan Kutlu'nun paylaştığı verilere göre, dijital çağın en popüler mesleği olarak gösterilen bilgisayar mühendisliği bile Anadolu'daki üniversitelerde ağır bir yara aldı.

Gazeteci Dilan Kutlu'nun paylaştığı verilere göre, dijital çağın en popüler mesleği olarak gösterilen bilgisayar mühendisliği bile Anadolu'daki üniversitelerde ağır bir yara aldı.

Hakkari Üniversitesinde yirmi kişilik bilgisayar mühendisliği kontenjanına yalnızca iki genç kayıt yaptırdı. Aynı bölüm Iğdır'da altı, Siirt'te on bir, Ardahan'da on yedi ve Munzur Üniversitesinde ancak on dokuz öğrenci bulabildi. Çevre, jeofizik ve jeoloji mühendislikleri de benzer bir kaderi paylaştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde otuz kişilik çevre mühendisliğine üç kişi girerken, Afyon Kocatepe Üniversitesi yirmi kişilik jeoloji bölümüne sadece bir öğrenci çekebildi.

Tüm bu boş kalan sıraların ardında ise lise son sınıf öğrencilerinin dört yıllık üniversite hayalinden giderek uzaklaşması yatıyor. Son dört yılın rakamları incelendiğinde, doğrudan liseden mezun olup bir lisans programına yerleşen gençlerin oranında ciddi bir erime göze çarpıyor. 2023 yılında sınava giren her yüz lise son sınıf adayından yaklaşık yirmisi üniversiteli olurken, 2026 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 15.9'a kadar geriledi. Gençlerin dört yıllık fakülteler yerine farklı kariyer alternatiflerine yönelmesi veya bir yıl daha sınava hazırlanmayı seçmesi, eğitim dünyasında artık yepyeni dinamiklerin devrede olduğunu gösteriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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