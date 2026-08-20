Üniversitelerde Mühendislik ve Öğretmenlik Bölümleri Sinek Avlıyor: 204 Bölümü Kimse Tercih Etmedi

Yetkililer, devlet üniversitelerindeki doluluk oranının yüzde 99.5 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını belirtse de detaylı veriler eğitim sistemindeki tercih eğilimlerinin köklü bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Binlerce gencin hayalini kurduğu zorlu sınav maratonunun sonunda, Türkiye genelindeki tam 204 lisans programını tek bir aday bile tercih listesine eklemedi. Geriye kalan 102 farklı bölümde ise devasa amfileri sadece yedişer öğrenci dolduracak. Ülke genelindeki bu görünüm, bazı programlara olan ilginin tamamen bittiğini kanıtlıyor.

Tercih edilmeyen bölümlerin başında ise bir zamanlar öğrencilerin girmek için kıyasıya yarıştığı öğretmenlik programları geliyor. Özellikle fen bilgisi öğretmenliği büyük bir ilgi kaybı yaşadı; tam 26 devlet üniversitesinin bu bölümüne tek bir kayıt dahi yapılmadı. Atatürk Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumlarında dahi felsefe grubu, kimya ve biyoloji öğretmenliği gibi bölümlerin kontenjanları tamamen boş kaldı. Erciyes Üniversitesinde yirmi bir kişilik fen bilgisi öğretmenliği sınıfına sadece dokuz kişi girerken, temel bilimler ve eğitim fakültelerine olan rağbetin her geçen yıl daha da azaldığı net bir şekilde ortaya kondu.