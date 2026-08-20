Üniversitelerde Mühendislik ve Öğretmenlik Bölümleri Sinek Avlıyor: 204 Bölümü Kimse Tercih Etmedi
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Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinde doluluk oranı rekor kırsa da arka plandaki manzara oldukça şaşırtıcı. Adaylar tam 204 lisans programının yüzüne bile bakmazken, yılların gözde mühendislik ve öğretmenlik fakülteleri adeta sinek avlıyor. Lise son sınıf öğrencilerinin dört yıllık bölümlere yerleşme oranı ise son yılların en düşük seviyesine geriledi.
Kaynak: Dilan Kutlu / NEFES
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerdeki çarpıcı tablo gün yüzüne çıktı.
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Gazeteci Dilan Kutlu'nun paylaştığı verilere göre, dijital çağın en popüler mesleği olarak gösterilen bilgisayar mühendisliği bile Anadolu'daki üniversitelerde ağır bir yara aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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