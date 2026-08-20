Gözlerinize İnanmayın: Viral Olan İllüzyonda Var Olmayan Renkleri Göreceksiniz!

Bu durum, biyolojide 'negatif art imge' veya fotoreseptör yorulması olarak bilinen illüzyondan kaynaklanıyormuş.

İlk olarak gözümüzdeki koni hücreleri (kırmızı, yeşil ve mavi ışığa duyarlı fotoreseptörler), yeşil domuz ve pembe kurbağaya uzun süre odaklandığımızda aşırı uyarılır.

Yeşil domuza bakarken yeşile duyarlı koni hücreleri sürekli sinyal göndererek yorulur ve kimyasal hassasiyetini kaybeder.

Beynimiz renkleri zıt çiftler halinde işler. Yeşile bakan koni hücreleri yorulup devreden çıktığında, gözünüzü renksiz/beyaz ikinci görsele çevirdiğinizde beyaz ışığın içindeki tüm renkler gözünüze gelir.

Domuzun olduğu alanda yeşili algılayan hücreler yorgun olduğu için baskılanır ve geriye onun zıt dengi olan pembe/kırmızı algısı kalır. Aynı şekilde pembe kurbağaya bakarken pembe/kırmızı reseptörler yorulduğu için beyaz alana bakıldığında baskın çıkan zıt renk olan yeşil görülür.

Gözünüzdeki koni hücreleri birkaç saniye içinde dinlenip nötr hale geldiğinde bu illüzyon kaybolur ve siyah-beyaz çizimi normal haliyle görmeye başlarsınız. Yani, tahmin edildiği gibi beyninizin 'domuz pembedir, kurbağa yeşildir' gibi mantıksal ve kültürel doğruları bilmesiyle doğrudan bir ilgisi yoktur.