Gözlerinize İnanmayın: Viral Olan İllüzyonda Var Olmayan Renkleri Göreceksiniz!

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Sosyal medya içerik üreticisi Pete Firman'ın paylaştığı bir illüzyon videosu, viral oldu. Kendisini komedyen ve büyücü olarak tanıtan Firman, paylaştığı son videoda izleyenlerin aslında var olmayan renkleri görmesini sağladı. Bunu da beynimize 'yanlış' renkleri vererek yaptı.
En iyisi gelin, sözü fazla uzatmadan sizi videoya alalım! 👇🏻
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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