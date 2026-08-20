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Gözlerinize İnanmayın: Viral Olan İllüzyonda Var Olmayan Renkleri Göreceksiniz!

Gözlerinize İnanmayın: Viral Olan İllüzyonda Var Olmayan Renkleri Göreceksiniz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 10:27

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Sosyal medya içerik üreticisi Pete Firman'ın paylaştığı bir illüzyon videosu, viral oldu. Kendisini komedyen ve büyücü olarak tanıtan Firman, paylaştığı son videoda izleyenlerin aslında var olmayan renkleri görmesini sağladı. Bunu da beynimize 'yanlış' renkleri vererek yaptı. 

En iyisi gelin, sözü fazla uzatmadan sizi videoya alalım! 👇🏻

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Peki bu nasıl oluyor?

Peki bu nasıl oluyor?

Bu durum, biyolojide 'negatif art imge' veya fotoreseptör yorulması olarak bilinen illüzyondan kaynaklanıyormuş. 

İlk olarak gözümüzdeki koni hücreleri (kırmızı, yeşil ve mavi ışığa duyarlı fotoreseptörler), yeşil domuz ve pembe kurbağaya uzun süre odaklandığımızda aşırı uyarılır. 

Yeşil domuza bakarken yeşile duyarlı koni hücreleri sürekli sinyal göndererek yorulur ve kimyasal hassasiyetini kaybeder.

Beynimiz renkleri zıt çiftler halinde işler. Yeşile bakan koni hücreleri yorulup devreden çıktığında, gözünüzü renksiz/beyaz ikinci görsele çevirdiğinizde beyaz ışığın içindeki tüm renkler gözünüze gelir.

Domuzun olduğu alanda yeşili algılayan hücreler yorgun olduğu için baskılanır ve geriye onun zıt dengi olan pembe/kırmızı algısı kalır. Aynı şekilde pembe kurbağaya bakarken pembe/kırmızı reseptörler yorulduğu için beyaz alana bakıldığında baskın çıkan zıt renk olan yeşil görülür.

Gözünüzdeki koni hücreleri birkaç saniye içinde dinlenip nötr hale geldiğinde bu illüzyon kaybolur ve siyah-beyaz çizimi normal haliyle görmeye başlarsınız. Yani, tahmin edildiği gibi beyninizin 'domuz pembedir, kurbağa yeşildir' gibi mantıksal ve kültürel doğruları bilmesiyle doğrudan bir ilgisi yoktur.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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