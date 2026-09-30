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İstanbul Boğazı Turkuaz Renge Büründü! Yağış Sonrası Ortaya Çıkan Manzara Büyüledi

İstanbul Boğazı Turkuaz Renge Büründü! Yağış Sonrası Ortaya Çıkan Manzara Büyüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.09.2026 - 14:39 Son Güncelleme: 30.09.2026 - 16:11

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İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleriyle her mevsim benzersiz manzaralara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bir de bu güzelliğe doğa olayları eklenince ortaya masal sahnelerini aratmayan görüntüler çıkıyor. Bildiğiniz üzere İstanbul'da yağmurlu bir hava hakimdi. Etkili olan yoğun yağışların ardından Boğaz sularında meydana gelen muazzam renk değişimi, kent sakinlerine adeta görsel bir şölen sundu.

30 Eylül'de yaşanan yoğun yağışların ardından İstanbul Boğazı'nın rengi de turkuaza döndü. Boğaz'ın eşsiz görüntüsü, turkuazın da etkisiyle bambaşka bir atmosfere büründü. 

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Peki bu turkuaz renk nasıl oluşuyor?

Bu tür renk değişimlerinin arkasında genellikle aynı mekanizma yatıyor. Yoğun yağış, çevredeki dere yataklarından ve yamaçlardan kalsiyum karbonat açısından zengin ince tortuları denize taşıyor. Bu tortular suda asılı kaldığı sürece güneş ışığını farklı biçimde yansıtıp saçıyor. Sonuç olarak su, alışılagelmiş lacivert-yeşil tonundan çok daha açık, sütlü bir turkuaza bürünüyor. Aynı etki, glasyal göllerin karakteristik turkuaz renginde de gözlemleniyor.

Bu renk değişimi kalıcı değil. Tortular zamanla dibe çökeldikçe ya da akıntıyla dağıldıkça su birkaç gün içinde eski rengine dönüyor. Buna karşın etki, özellikle şehir manzarasıyla bir arada görüntülendiğinde oldukça çarpıcı bir kontrast oluşturuyor. Vapurların ve gemilerin turkuaz bir zeminde süzülmesi de görüntüyü daha da büyüleyici bir hale getiriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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