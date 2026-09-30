İstanbul Boğazı Turkuaz Renge Büründü! Yağış Sonrası Ortaya Çıkan Manzara Büyüledi

İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleriyle her mevsim benzersiz manzaralara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bir de bu güzelliğe doğa olayları eklenince ortaya masal sahnelerini aratmayan görüntüler çıkıyor. Bildiğiniz üzere İstanbul'da yağmurlu bir hava hakimdi. Etkili olan yoğun yağışların ardından Boğaz sularında meydana gelen muazzam renk değişimi, kent sakinlerine adeta görsel bir şölen sundu.

30 Eylül'de yaşanan yoğun yağışların ardından İstanbul Boğazı'nın rengi de turkuaza döndü. Boğaz'ın eşsiz görüntüsü, turkuazın da etkisiyle bambaşka bir atmosfere büründü.

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