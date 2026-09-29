Maç Sayısında Topun Kendisine Değdiğini Söyleyen Voleybolcu Bengisu Aygün Yeşil Kartla Ödüllendirildi

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Sahada her sayının altın değerinde olduğu anlarda bile sporun asıl anlamını hatırlatan görüntüler çıkabiliyor. Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de oynanan İlbank-Aras Kargo maçında, beşinci setin en kritik anında yaşanan bir fair play hareketi sosyal medyada gündem oldu.
'4141sport' isimli spor sayfası, Aras Kargo'nun orta oyuncusu Bengisu Aygün'ün maç sayısında hakeme gittiği o anları paylaştı.
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Hakem sayıyı Aras Kargo'ya verdi, Bengisu Aygün kararı kendisi düzeltti
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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