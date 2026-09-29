Maç Sayısında Topun Kendisine Değdiğini Söyleyen Voleybolcu Bengisu Aygün Yeşil Kartla Ödüllendirildi

İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede iki takım beş sete uzanan, 156 dakikalık bir maraton çıkardı. Setler sırasıyla 25-20, 23-25, 25-18 ve 27-29 bitince kazananı belirleyecek olan tie-break oynandı. İlbank bu sette 14-13 öne geçerek maç sayısını yakaladı.

Tam bu sırada gelen hücumda hakem, topun bloğa değmeden dışarı çıktığına karar verip sayıyı Aras Kargo'ya verdi. Skor 14-14'e gelecekti, üstelik İlbank'ın itiraz edebileceği challenge hakkı da kalmamıştı. Yani karar büyük ihtimalle olduğu gibi kalacaktı.

İşte o an Aras Kargo'nun orta oyuncusu Bengisu Aygün devreye girdi. Bengisu, topun kendi bloğuna değdiğini başhakeme bizzat söyledi. Hakem bunun üzerine kararını değiştirdi ve sayıyı İlbank'a verdi. Böylece set 15-13, maç da 3-2'lik skorla İlbank'ın galibiyetiyle sona erdi.

Takımının maçı kaybetmesi pahasına doğruyu söyleyen Bengisu Aygün, hakemin gösterdiği yeşil kartla ödüllendirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun sportmenliği teşvik etmek için hayata geçirdiği yeşil kart, sahada fair play örneği gösteren oyunculara veriliyor.

Videoda maç sayısındaki pozisyon, Bengisu'nun hakemle konuştuğu an ve yeşil kartın gösterildiği sahne yer alıyor. Kaydın sonunda takım arkadaşlarının Bengisu'ya sarılarak onu tebrik ettiği görüntüler de dikkat çekiyor.