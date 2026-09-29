Amerika'da Yaşayan Bir Türk, Ayda 4,5 Dolara iPhone 18 Pro Max Teklifini Paylaştı

Videodaki teklifin neden bu kadar ilgi çektiğini anlamak için iki ülkedeki etiketlere bakmak yeterli. iPhone 18 Pro Max'in 256 GB'lık giriş modeli, Apple'ın ABD sitesinde 1.299 dolardan listeleniyor. Bugünkü Merkez Bankası kuruyla bu, yaklaşık 63.600 liraya denk geliyor. Aynı model Apple Türkiye'de 149.999 lira. Yani Türkiye'deki kullanıcı, Amerika'daki fiyatın iki katından fazlasını ödüyor; Türkiye fiyatını dolara çevirdiğimizde rakam 3 bin doları geçiyor. ABD'de eyalete göre değişen satış vergisi eklendiğinde fark biraz kapansa da tablo pek değişmiyor.

Aradaki uçurumun büyük kısmı vergilerden geliyor. Türkiye'de telefonun etiketine yüzde 20 KDV'nin yanı sıra ÖTV ve bandrol gibi kalemler de ekleniyor. Yurt dışından getirilen telefonlar için ayrıca IMEI kayıt harcı ödendiği için 'dışarıdan alırım' seçeneği de sanıldığı kadar ucuz değil.

Asıl çarpıcı olan ise gelirle kıyas. 2026 yılı için net asgari ücret 28.075,50 lira. Bu hesapla asgari ücretle çalışan biri, iPhone 18 Pro Max'in en uygun modeline ulaşmak için 5 aydan fazla maaşını hiç harcamadan biriktirmek zorunda. ABD'de saatlik 7,25 dolarlık federal asgari ücretle tam zamanlı çalışan biri ise aynı telefonun parasını yaklaşık bir aylık kazancıyla çıkarabiliyor. Üstelik orada eski telefonu iade edip aylık küçük farklarla yeni modele geçmek, videodaki gibi operatörlerin sıradan kampanyalarından biri.