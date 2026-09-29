Amerika'da Yaşayan Bir Türk, Ayda 4,5 Dolara iPhone 18 Pro Max Teklifini Paylaştı

Apple'ın eylülde satışa sunduğu iPhone 18 Pro Max, Türkiye'de hâlâ fiyatıyla konuşulurken Amerika'dan gelen kısa bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. ABD'de yaşayan bir Türk kadın, sabah telefonuna düşen bir operatör mesajını takipçileriyle paylaştı. Mesajda, kullandığı iPhone 17 Pro Max'e ek olarak ayda yalnızca 4,5 dolar, yani bugünkü kurla 220 lira civarında bir fark ödeyerek sıfır faizle yeni iPhone 18 Pro Max'e geçebileceği yazıyordu. Bir Apple mağazasının önünde çekilen ve 'Amerika'da iPhone almak ne kadar kolay?' sorusuyla açılan video, aynı telefona ulaşmak için aylarca maaş biriktirmesi gereken Türkiye'deki kullanıcıların da gündemine girdi. Videoyu izleyenlerin aklına gelen ilk soru ise aynı: İki ülke arasındaki fark gerçekten bu kadar büyük mü?
Türkiye'de 149.999 lira olan iPhone 18 Pro Max, ABD'deki fiyatının yaklaşık 2,4 katına satılıyor
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