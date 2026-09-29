Fethiye'de Dalış Yapan Vatandaş Yağmurun Su Altından Nasıl Göründüğünü Gösterdi

Yağmur yağarken denize girmek pek çok kişinin aklına gelecek bir şey değil ama Fethiye'de dalış yapan bir vatandaş tam da bunu yaptı ve ortaya bambaşka bir manzara çıktı. İlk olarak Instagram'da @cansadececan hesabından paylaşılan yaklaşık 36 saniyelik videoda, yüzeye çarpan yağmur damlalarının suyun altından nasıl göründüğü izleniyor.

Yukarıdan bakınca sıradan bir sağanak gibi duran yağış, aşağıdan bakınca etkileyici bir görüntüye dönüşüyor. Masmavi koylarıyla bilinen Fethiye'den gelen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.