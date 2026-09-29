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Fethiye'de Dalış Yapan Vatandaş Yağmurun Su Altından Nasıl Göründüğünü Gösterdi

Fethiye'de Dalış Yapan Vatandaş Yağmurun Su Altından Nasıl Göründüğünü Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 10:22

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Yağmur yağarken denize girmek pek çok kişinin aklına gelecek bir şey değil ama Fethiye'de dalış yapan bir vatandaş tam da bunu yaptı ve ortaya bambaşka bir manzara çıktı. İlk olarak Instagram'da @cansadececan hesabından paylaşılan yaklaşık 36 saniyelik videoda, yüzeye çarpan yağmur damlalarının suyun altından nasıl göründüğü izleniyor.

Yukarıdan bakınca sıradan bir sağanak gibi duran yağış, aşağıdan bakınca etkileyici bir görüntüye dönüşüyor. Masmavi koylarıyla bilinen Fethiye'den gelen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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