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Ne Kadar Kar Ediliyor? Türklerin iPhone 18'i En Ucuza Alabildiği 6 Ülke

Ne Kadar Kar Ediliyor? Türklerin iPhone 18'i En Ucuza Alabildiği 6 Ülke

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.09.2026 - 21:28

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Teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği lansman gerçekleşti ve yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Bu yıl ilk kez katlanabilir telefonunda çıktığı lansmanda en çok merak edilen elbette fiyatlar oldu. Yüksek vergiler, kur dalgalanmaları ve kayıt ücretleri derken Türkiye'deki cihaz fiyatları alım gücünü oldukça zorluyor. Hal böyle olunca pek çok kişi rotasını yurt dışından telefon alma fikrine çeviriyor. Peki iPhone 18'i hangi ülkeden almak cebimizi daha az yakıyor?

Pek çok konuda yaptıkları listelerle bilinen 'genctg' ekibi, en ucuza iPhone alabileceğimiz ülkeleri sıraladı. Paylaşılan verilerde Asya'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Körfez ülkelerine kadar uzanan geniş bir fiyat skalası ve şaşırtıcı detaylar yer aldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DdEiKifAFEL/
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İlk sırada Amerika yok!

İlk sırada Amerika yok!

Liste incelendiğinde çoğu kişinin ilk sırada görmeyi beklediği ABD'nin, ikinci sırada yer alması görenleri şaşırttı. Ülkeler ve telefon fiyatları şöyle;

Tablonun en dikkat çekici yanı şüphesiz Japonya'nın 42.960 TL'lik fiyatıyla listenin zirvesine oturması. Amerika'nın bile önünde yer alan Japonya, vizesiz seyahat imkanıyla birleştiğinde teknoloji meraklıları için oldukça cazip bir durak haline geliyor. Zaten son dönemde pek çok Türk, Japonya'ya seyahat ediyor bildiğiniz üzere. Bu yüzden pek çok kişi hem seyahat hem de telefon alışverişi için şimdiden plan yapmaya başladı bile. Fiyatların yanı sıra vize kolaylığı, yolculuk masrafları ve cihazların garantisel ve donanımsal durumları da kullanıcıların karar verme sürecinde kilit rol oynuyor.

Irak gibi komşu ülkelerden alınan cihazların ısınma veya kasma gibi teknik sorunlar yaşattığına dair kullanıcı yorumları sosyal medyada tartışılsa da, fiyat avantajı bu bölgeleri popüler tutmaya devam ediyor. Günün sonunda pasaport kayıt ücreti ve seyahat giderleri de hesaba katıldığında yurt dışından telefon getirmenin ne kadar karlı olduğu ise kişisel tercihlere kalıyor. Çünkü kayıt ücretleri de son yıllarda oldukça arttı ve teknolojik ürünlerin ülkemizdeki fiyatlarıyla aradaki makas oldukça azaldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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