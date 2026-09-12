Ne Kadar Kar Ediliyor? Türklerin iPhone 18'i En Ucuza Alabildiği 6 Ülke

Teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği lansman gerçekleşti ve yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Bu yıl ilk kez katlanabilir telefonunda çıktığı lansmanda en çok merak edilen elbette fiyatlar oldu. Yüksek vergiler, kur dalgalanmaları ve kayıt ücretleri derken Türkiye'deki cihaz fiyatları alım gücünü oldukça zorluyor. Hal böyle olunca pek çok kişi rotasını yurt dışından telefon alma fikrine çeviriyor. Peki iPhone 18'i hangi ülkeden almak cebimizi daha az yakıyor?

Pek çok konuda yaptıkları listelerle bilinen 'genctg' ekibi, en ucuza iPhone alabileceğimiz ülkeleri sıraladı. Paylaşılan verilerde Asya'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Körfez ülkelerine kadar uzanan geniş bir fiyat skalası ve şaşırtıcı detaylar yer aldı.