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Alışverişten Yurt Ücretine: 2026'da İstanbul’da Üniversite Okumanın Aylık Maliyeti Ne Kadar?

Alışverişten Yurt Ücretine: 2026'da İstanbul’da Üniversite Okumanın Aylık Maliyeti Ne Kadar?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.09.2026 - 09:39

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İstanbul’da okumanın vizyonu güzel olduğu kadar, süreç oldukça maliyetli. Metropol hayatı insanı bir yandan büyütürken bir yandan da cüzdanın sınırlarını sonuna kadar zorluyor. Aile bütçesini sarsmadan doğru bir ayarlama yapabilmek için yıl boyunca harcamaların nasıl şekillendiğini görmek şart.

İstanbul'da üniversite okuyan bir öğrenci herhangi bir etkinliğe katılmadığı bir ayda harcadığı tüm parayı kalem kalem hesapladı. Yaptığı hesap İstanbul'a üniversite okumaya gelecek olanlara fikir verdi. 

Kaynak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@itssilao/vide...
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Toplam aylık masraf 16.250 TL.

Toplam aylık masraf 16.250 TL.

İstanbul’da öğrencilik yapmak sadece ders çalışmaktan ibaret değil, şehirdeki ritme uyum sağlamak, kampüs ile sosyal hayat arasında mekik dokumak ve sürekli değişen harcama dengesini yönetmek demek. Şehirdeki barınma imkanlarından yemekhanelere, toplu taşıma avantajlarından sosyalleşme bütçesine kadar her detay ay sonundaki ekstreyi doğrudan etkiliyor. Dönem başlarında yapılan kıyafet, ayakkabı ve kişisel eşya alışverişleri bütçenin en büyük dilimini kaplarken, ilerleyen aylarda rutinleşen yaşam giderleri daha dengeli bir seyir izliyor. Ay içinde herhangi bir etkinliğe katılmadan yalnızca okulda vakit geçiren bir öğrencinin aylık masrafı 16.250 TL tuttu. Elbette bu durumun her ay aynı gitmeyeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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