Alışverişten Yurt Ücretine: 2026'da İstanbul’da Üniversite Okumanın Aylık Maliyeti Ne Kadar?

İstanbul’da okumanın vizyonu güzel olduğu kadar, süreç oldukça maliyetli. Metropol hayatı insanı bir yandan büyütürken bir yandan da cüzdanın sınırlarını sonuna kadar zorluyor. Aile bütçesini sarsmadan doğru bir ayarlama yapabilmek için yıl boyunca harcamaların nasıl şekillendiğini görmek şart.

İstanbul'da üniversite okuyan bir öğrenci herhangi bir etkinliğe katılmadığı bir ayda harcadığı tüm parayı kalem kalem hesapladı. Yaptığı hesap İstanbul'a üniversite okumaya gelecek olanlara fikir verdi.

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