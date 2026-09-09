Alışverişten Yurt Ücretine: 2026'da İstanbul’da Üniversite Okumanın Aylık Maliyeti Ne Kadar?

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Kaynak: https://www.tiktok.com/@itssilao/vide...
İstanbul’da okumanın vizyonu güzel olduğu kadar, süreç oldukça maliyetli. Metropol hayatı insanı bir yandan büyütürken bir yandan da cüzdanın sınırlarını sonuna kadar zorluyor. Aile bütçesini sarsmadan doğru bir ayarlama yapabilmek için yıl boyunca harcamaların nasıl şekillendiğini görmek şart.
İstanbul'da üniversite okuyan bir öğrenci herhangi bir etkinliğe katılmadığı bir ayda harcadığı tüm parayı kalem kalem hesapladı. Yaptığı hesap İstanbul'a üniversite okumaya gelecek olanlara fikir verdi.
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Toplam aylık masraf 16.250 TL.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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