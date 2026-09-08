article/comments
article/share
Haberler
Video
Neredeyse 3 Asgari Ücret! İstanbul’dan Sakarya'ya Taşınan Çift Aylık Ne Kadar Tasarruf Ettiklerini Paylaştı

Neredeyse 3 Asgari Ücret! İstanbul’dan Sakarya'ya Taşınan Çift Aylık Ne Kadar Tasarruf Ettiklerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2026 - 18:57

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Büyük şehirlerin karmaşası, bitmek bilmeyen trafiği ve yüksek yaşam maliyetleri pek çok kişiyi farklı alternatifler aramaya yönlendiriyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde kira, gıda ve ulaşım harcamaları her geçen gün bütçeleri daha da zorluyor. Bir de işin içine deprem gerçeği eklenince, küçük şehirlerde yaşam daha mantıklı hale geliyor. 

İstanbul'dan Sakarya'ya taşınan bir çift, ayda ne kadar tasarruf ettiklerini kalem kalem hesapladı. Ortaya çıkan miktar, küçük şehirde yaşama hayali kuranlara cesaret verdi. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dc_hCmaMCUJ/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayda ortalama 63.000 TL tasarruf!

Ayda ortalama 63.000 TL tasarruf!

Taşınma sonrasında kredi kartı ekstreleri ve sabit giderler üzerinden yapılan karşılaştırma, harcama kalemlerindeki çarpıcı değişimi gözler önüne seriyor. Karşılaştırmada öne çıkan temel harcama kalemleri şunlar:

  • Market ve Gıda Harcamaları: İstanbul’daki son kart ekstresinde 37.710 TL olan market ve gıda harcaması, taşınılan yeni şehirde 22.400 TL seviyesine geriledi. Bu durum gıda bütçesinde yaklaşık %41’lik bir tasarruf anlamına geliyor.

  • Barınma Giderleri: İstanbul’da 2+1 bir daire için 65.000 TL kira ve 9.000 TL aidat ödenirken; yeni şehirde 4+1 dubleks ve 260 metrekare bahçeli bir ev için aidatsız 35.000 TL kira ödeniyor. Barınma maliyetindeki bu değişim %53'lük bir avantaj sağlıyor.

  • Ulaşım ve Benzin: İstanbul’da aylık ortalama 9.000 TL olan benzin gideri, yeni yaşam alanında neredeyse her yerin yürüme mesafesinde olması sayesinde sıfıra yaklaşıyor.

Tüm bu temel kalemler toplandığında, İstanbul’dan taşınarak ayda ortalama 63.000 TL tasarruf sağlandığı görülüyor. Yüksek yaşam maliyetlerinden kaçınarak daha sakin, trafiksiz ve keyifli bir yaşam sürmek isteyenler için bu veriler oldukça dikkat çekici bir tablo sunuyor.

Fakat elbette İstanbul'da yaşamanın pek çok avantajı da var. Özellikle iş imkanları konusunda İstanbul diğer şehirlerden belirgin bir biçimde ayrılıyor. Bunun yanı sıra İstanbul, dünyada eşi benzeri az bulunan bir sosyal ve kültürel dinamizme sahip. Tiyatrolar, konserler, uluslararası sergiler ve 24 saat kesintisiz yaşayan şehir hayatı, her zevke hitap eden geniş bir aktivite yelpazesi sağlıyor. Bu yüzden tüm bu yaşam maliyetlerine rağmen İstanbul pek çok kişinin vazgeçilmezi.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın