Neredeyse 3 Asgari Ücret! İstanbul’dan Sakarya'ya Taşınan Çift Aylık Ne Kadar Tasarruf Ettiklerini Paylaştı

Büyük şehirlerin karmaşası, bitmek bilmeyen trafiği ve yüksek yaşam maliyetleri pek çok kişiyi farklı alternatifler aramaya yönlendiriyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde kira, gıda ve ulaşım harcamaları her geçen gün bütçeleri daha da zorluyor. Bir de işin içine deprem gerçeği eklenince, küçük şehirlerde yaşam daha mantıklı hale geliyor.

İstanbul'dan Sakarya'ya taşınan bir çift, ayda ne kadar tasarruf ettiklerini kalem kalem hesapladı. Ortaya çıkan miktar, küçük şehirde yaşama hayali kuranlara cesaret verdi.

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