Neredeyse 3 Asgari Ücret! İstanbul’dan Sakarya'ya Taşınan Çift Aylık Ne Kadar Tasarruf Ettiklerini Paylaştı

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Büyük şehirlerin karmaşası, bitmek bilmeyen trafiği ve yüksek yaşam maliyetleri pek çok kişiyi farklı alternatifler aramaya yönlendiriyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde kira, gıda ve ulaşım harcamaları her geçen gün bütçeleri daha da zorluyor. Bir de işin içine deprem gerçeği eklenince, küçük şehirlerde yaşam daha mantıklı hale geliyor.
İstanbul'dan Sakarya'ya taşınan bir çift, ayda ne kadar tasarruf ettiklerini kalem kalem hesapladı. Ortaya çıkan miktar, küçük şehirde yaşama hayali kuranlara cesaret verdi.
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Ayda ortalama 63.000 TL tasarruf!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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