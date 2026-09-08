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Arabaya Süt Dökülünce Ne Olur? Oto Yıkamacı Gençler Kurtlanan Aracın Son Halini Gösterdi

Arabaya Süt Dökülünce Ne Olur? Oto Yıkamacı Gençler Kurtlanan Aracın Son Halini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2026 - 17:23

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Araç sahiplerinin kabusları listelense, ilk üç sıraya şüphesiz araca dökülen süt girer. İlk anda sadece kötü bir koku ile başlayan bu kaza, müdahale edilmediğinde tam anlamıyla biyolojik bir felakete dönüşebiliyor. Otomobilin içinde unutulan veya dökülen sıvı gıdalar, özellikle sıcak havaların etkisiyle döşemelerin en derin katmanlarına kadar nüfuz edebiliyor.

Oto yıkamacı gençler, 'Arabaya süt dökülürse ne olur?' sorusuna uygulamalı olarak yanıt verdi. Bagajına süt dökülen bir aracı atölyelerine alan gençler, temizlik sürecini adım adım kaydetti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mmdgnlk5/vide...
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Peki, basit bir süt dökülmesi olayı nasıl bu kadar büyük bir felakete dönüşebiliyor ve ne yapmak gerekiyor?

Peki, basit bir süt dökülmesi olayı nasıl bu kadar büyük bir felakete dönüşebiliyor ve ne yapmak gerekiyor?

Oto bakım uzmanlarının aktardığına göre, süt protein ve yağ açısından oldukça zengin bir sıvıdır. Döşemeye döküldüğünde taban halısını aşıp altındaki sünger ve sac kaplamaya kadar ulaşır. Hava almayan bu kapalı alanda bakteriler hızla üremeye başlar. Birkaç gün içinde fermantasyon başlar, dayanılmaz bir çürük süt kokusu yayılır ve ardından sineklerin yumurtlamasıyla kurtlanma süreci gerçekleşir. Yüzeysel silme işlemleri sütün sadece üst katmandaki izini alır ancak alt katmandaki bakteriyel bozunmayı durdurmaz. Bu tür durumlarda tek çözüm, videodaki oto yıkamacı gençlerin yaptığı gibi döşemeleri tamamen sökmek, tabandaki süngerleri değiştirmek veya yüksek sıcaklıktaki buharlı vakum makineleriyle derinlemesine dezenfeksiyon sağlamaktır. Aksi takdirde o koku aracın tüm plastik aksamına siner ve otomobil kullanılmaz hale gelir.

Arabaya süt döküldüğünde zamanla yarışmak gerekir. İlk anda şu adımları izleyebilirsiniz;

  • Sıvıyı Emdirin: Dökülen sütü ovmadan, kuru bir bez, kağıt havlu veya mikrofiber bezle bastırarak hızla çektirin. Ovmak, sütün döşemenin derinliklerine işlemesine neden olur.

  • Yüzeyi Temizleyin: Ilık su ve hafif bir döşeme şampuanı veya bulaşık deterjanı karışımıyla alanı silin.

  • Sirkeli Su Uygulayın: Eşit miktarda su ve beyaz sirke karışımını bölgeye sıkarak bakterileri nötralize edin ve kokuyu engelleyin.

  • Kurulayın ve Havalandırın: Alanı tekrar kuru bir bezle kurulayın, ardından nemin kalmaması için araç camlarını veya kapılarını açarak iyice havalandırın. Bu şekilde araç tamamen kurtarılabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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