Arabaya Süt Dökülünce Ne Olur? Oto Yıkamacı Gençler Kurtlanan Aracın Son Halini Gösterdi

Araç sahiplerinin kabusları listelense, ilk üç sıraya şüphesiz araca dökülen süt girer. İlk anda sadece kötü bir koku ile başlayan bu kaza, müdahale edilmediğinde tam anlamıyla biyolojik bir felakete dönüşebiliyor. Otomobilin içinde unutulan veya dökülen sıvı gıdalar, özellikle sıcak havaların etkisiyle döşemelerin en derin katmanlarına kadar nüfuz edebiliyor.

Oto yıkamacı gençler, 'Arabaya süt dökülürse ne olur?' sorusuna uygulamalı olarak yanıt verdi. Bagajına süt dökülen bir aracı atölyelerine alan gençler, temizlik sürecini adım adım kaydetti.