Arabaya Süt Dökülünce Ne Olur? Oto Yıkamacı Gençler Kurtlanan Aracın Son Halini Gösterdi

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Kaynak: https://www.tiktok.com/@mmdgnlk5/vide...
Araç sahiplerinin kabusları listelense, ilk üç sıraya şüphesiz araca dökülen süt girer. İlk anda sadece kötü bir koku ile başlayan bu kaza, müdahale edilmediğinde tam anlamıyla biyolojik bir felakete dönüşebiliyor. Otomobilin içinde unutulan veya dökülen sıvı gıdalar, özellikle sıcak havaların etkisiyle döşemelerin en derin katmanlarına kadar nüfuz edebiliyor.
Oto yıkamacı gençler, 'Arabaya süt dökülürse ne olur?' sorusuna uygulamalı olarak yanıt verdi. Bagajına süt dökülen bir aracı atölyelerine alan gençler, temizlik sürecini adım adım kaydetti.
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Peki, basit bir süt dökülmesi olayı nasıl bu kadar büyük bir felakete dönüşebiliyor ve ne yapmak gerekiyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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