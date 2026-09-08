Tırnağındaki "Nail Art" Yüzünden KPSS’ye Alınmadığını Söyleyen Kadın ÖSYM Kurallarına İsyan Etti

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), pek çok kişinin hayatının en önemli sınavlarından biri. Geçtiğimiz günlerde sınavın ilk oturumu gerçekleşti. Bildiğiniz üzere her sınavda, sınava giriş saatinden kıyafet yönetmeliğine kadar pek çok kural var. Bu kurallara uyulmaması sebebiyle aylarca süren yoğun çalışma maratonu, uykusuz geceler ve verilen büyük emekler, sınav günü salon kapısındaki tek bir hatayla saniyeler içinde heba olabiliyor. ÖSYM’nin sınav güvenliğini sağlamak amacıyla uyguladığı sıkı kurallar ve güvenlik tedbirleri, zaman zaman adayların en büyük problemine dönüşebiliyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, tırnağındaki taşlar sebebiyle sınava alınmadığını iddia etti. Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan kadın, ÖSYM kitapçığında nail art ile ilgili bir kuralın olmamasına dikkat çekerek duruma isyan etti.

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