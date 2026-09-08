article/comments
article/share
Haberler
Video
Tırnağındaki "Nail Art" Yüzünden KPSS’ye Alınmadığını Söyleyen Kadın ÖSYM Kurallarına İsyan Etti

Tırnağındaki "Nail Art" Yüzünden KPSS’ye Alınmadığını Söyleyen Kadın ÖSYM Kurallarına İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2026 - 16:42 Son Güncelleme: 08.09.2026 - 17:07

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), pek çok kişinin hayatının en önemli sınavlarından biri. Geçtiğimiz günlerde sınavın ilk oturumu gerçekleşti. Bildiğiniz üzere her sınavda, sınava giriş saatinden kıyafet yönetmeliğine kadar pek çok kural var. Bu kurallara uyulmaması sebebiyle aylarca süren yoğun çalışma maratonu, uykusuz geceler ve verilen büyük emekler, sınav günü salon kapısındaki tek bir hatayla saniyeler içinde heba olabiliyor. ÖSYM’nin sınav güvenliğini sağlamak amacıyla uyguladığı sıkı kurallar ve güvenlik tedbirleri, zaman zaman adayların en büyük problemine dönüşebiliyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, tırnağındaki taşlar sebebiyle sınava alınmadığını iddia etti. Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan kadın, ÖSYM kitapçığında nail art ile ilgili bir kuralın olmamasına dikkat çekerek duruma isyan etti. 

Kaynak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dogaaongener/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Sınava girme hakkımı elimden aldılar.

"Sınava girme hakkımı elimden aldılar.

ÖSYM'nin sınav uygulama mevzuatında takı, metal aksesuar ve elektronik cihazlara yönelik son derece katı sınırlamalar yer alsa da, doğrudan tırnak süslemeleri ya da protez tırnak, nail art gibi estetik uygulamalar hakkında açık bir kural maddesinin bulunmaması adaylar arasında büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor. Özellikle oje meselesi her sene yeniden gündem oluyor. Yaptırdığı nail art işleminin tırnağına sabitlendiğini, kendi imkanlarıyla sökmesinin imkansız olduğunu anlatmaya çalışan genç kadın, salon kapısından geri çevrilerek sınav hakkını kaybetti.

Aylarca süren emeğin tırnaktaki küçük bir süs taşı nedeniyle heba olması, özellikle sınava giren diğer adaylar arasında etik ve mevzuat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sınav kurallarının netliği ve görevlilerin inisiyatif sınırları bir kez daha sorgulanırken, bu tür estetik detayların sınav engelleyici bir unsur sayılıp sayılmayacağı tartışılmaya başlandı. Kimileri bu tarz tırnak süslemelerinin yasak olduğu açıkça belirtilmediğinden yaşanan durumu 'haksızlık' olarak yorumlarken, kimileri de taş gibi aksesuarların herhangi bir takı gibi düşünülüp sınava kabul edilmemesini normal karşıladı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın