Özel Üniversitede Ferrari Purosangue Gören Burslu Öğrencinin Güldüren İsyanı: "İnşallah Velidir"

Türkiye'deki özel üniversite kampüsleri, ekonomik farklılıkların en belirgin şekilde göz önüne serildiği alanların başında geliyor. Bir yanda binbir emekle tam burs kazanıp okumaya çalışan öğrenciler yer alırken, diğer yanda servet değerindeki otomobillerle derslere katılan gençleri görmek mümkün. Kampüs otoparkları adeta lüks oto galerilerini aratmazken, bu durum öğrenciler arasında eğlenceli ama bir o kadar da düşündürücü diyalogların yaşanmasına zemin hazırlıyor.

Özel bir üniversitede tam burslu olarak eğitim gören bir içerik üreticisi, kampüs otoparkında karşılaştığı süper lüks otomobili sosyal medya hesabında paylaştı. Okula tam burslu girdiğini vurgulayan genç öğrenci, otoparkta gördüğü Ferrari Purosangue görünce isyanını dile getirdi.

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