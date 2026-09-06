article/comments
article/share
Haberler
Video
Özel Üniversitede Ferrari Purosangue Gören Burslu Öğrencinin Güldüren İsyanı: "İnşallah Velidir"

Özel Üniversitede Ferrari Purosangue Gören Burslu Öğrencinin Güldüren İsyanı: "İnşallah Velidir"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2026 - 09:04

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'deki özel üniversite kampüsleri, ekonomik farklılıkların en belirgin şekilde göz önüne serildiği alanların başında geliyor. Bir yanda binbir emekle tam burs kazanıp okumaya çalışan öğrenciler yer alırken, diğer yanda servet değerindeki otomobillerle derslere katılan gençleri görmek mümkün. Kampüs otoparkları adeta lüks oto galerilerini aratmazken, bu durum öğrenciler arasında eğlenceli ama bir o kadar da düşündürücü diyalogların yaşanmasına zemin hazırlıyor.

Özel bir üniversitede tam burslu olarak eğitim gören bir içerik üreticisi, kampüs otoparkında karşılaştığı süper lüks otomobili sosyal medya hesabında paylaştı. Okula tam burslu girdiğini vurgulayan genç öğrenci, otoparkta gördüğü Ferrari Purosangue görünce isyanını dile getirdi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yarıştığım rakibe bak"

"Yarıştığım rakibe bak"

Aramızda bu modeli ilk kez duyanlar olabilir, o yüzden ufak bir parantez açalım. Ferrari Purosangue, İtalyan otomotiv devinin tarih boyunca ürettiği ilk 4 kapılı ve 4 kişilik model olma özelliğini taşıyor. Kaputunun altında barındırdığı atmosferik V12 motoru, büyüleyici tasarımı ve sınırlı üretim sayısı, bu aracı sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp yürüyen bir servete dönüştürüyor.

Videoda gösterilen araç, Avrupa'da yaklaşık 390.000 - 400.000 Euro seviyelerinde bir başlangıç fiyatına sahip. Türkiye'deki %220 ÖTV, KDV ve ek bayilik marjları sebebiyle başlangıç ve liste fiyatı civarında 85 - 90 milyon TL bandında satışa sunuluyor. Bununla birlikte tercih edilen özel renkler, karbon fiber paketler ve ek donanım opsiyonlarıyla birlikte aracın nihai anahtar teslim fiyatı 100 - 110 milyon TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın