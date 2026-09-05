Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi "Türkiye'ye Dönmek İster misiniz?" Sorusunu Yanıtladı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının memleket hasreti ile oradaki düzenleri arasında kurdukları denge, özellikle yaz döneminde sosyal medyanın ve sokak röportajlarının en çok tartışılan konularından biri oluyor bildiğiniz üzere. Özellikle Avrupa'da yetişen veya uzun yıllardır orada ikamet eden gurbetçilerin Türkiye'ye bakış açısı ve ekonomik değerlendirmeleri sık sık derin tartışmaların fitilini ateşliyor.

EURO TÜRK tarafından gerçekleştirilen sokak röportajında bir gurbetçiye 'Türkiye'ye dönmek ister misiniz?' sorusu soruldu. Gurbetçi, sık sık tartışma yaratan bu soruya tüm dürüstlüğüyle yanıt verdi.