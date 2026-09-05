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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi "Türkiye'ye Dönmek İster misiniz?" Sorusunu Yanıtladı

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi "Türkiye'ye Dönmek İster misiniz?" Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.09.2026 - 16:32

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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının memleket hasreti ile oradaki düzenleri arasında kurdukları denge, özellikle yaz döneminde sosyal medyanın ve sokak röportajlarının en çok tartışılan konularından biri oluyor bildiğiniz üzere. Özellikle Avrupa'da yetişen veya uzun yıllardır orada ikamet eden gurbetçilerin Türkiye'ye bakış açısı ve ekonomik değerlendirmeleri sık sık derin tartışmaların fitilini ateşliyor.

EURO TÜRK tarafından gerçekleştirilen sokak röportajında bir gurbetçiye 'Türkiye'ye dönmek ister misiniz?' sorusu soruldu. Gurbetçi, sık sık tartışma yaratan bu soruya tüm dürüstlüğüyle yanıt verdi.

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"Buraya alıştık, uyum sağlayamayız"

"Buraya alıştık, uyum sağlayamayız"

Mikrofon uzatılan gurbetçi, memlekete kesin dönüş yapma fikrine sıcak bakmadığını açık bir dille ifade etti. Yıllardır yurt dışında yaşamaya alıştıklarını ve bu saatten sonra Türkiye'deki yaşam şartlarına uyum sağlamanın zor olacağını belirten vatandaş, vatan sevgisinin ayrı bir yeri olduğunu ancak izinden izine gelmenin daha makul görüldüğünü dile getirdi. Türkiye'deki insanların dışarıdan bakıldığında gayet rahat göründüğünü belirten gurbetçi, ekonomik göstergelere ve fiyatlara bakıldığında ise durumun göründüğü kadar rahat olmadığını düşündüğünü ekledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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