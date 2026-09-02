ABD'li Yayıncı Asmongold Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudiler Belgeseline Övgü Yağdırdı

Ruhi Çenet ülkemizin en çok izlenen YouTuber'larından biri. Kendisi ilk videolarından itibaren ilginç konulara değinerek, pek çok konuda ufuk açıcı bilgiler paylaşıyordu. Günümüzde ise yayıncılık sınırlarını zorlayarak akılalmaz belgesellere imza attı. Bu başarısı dünya çapında da tanınmasını sağladı.

Twitch ve YouTube dünyasının en popüler yayıncılarından Asmongold, Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet'in ABD'deki gizemli Hasidik Yahudi topluluğunu konu aldığı belgesel çalışmasını canlı yayında inceledi. Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan Asmongold, belgeselin prodüksiyon kalitesine, yaklaşımına ve içeriğin derinliğine hayran kalarak Ruhi Çenet'e övgüler yağdırdı.