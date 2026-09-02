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ABD'li Yayıncı Asmongold Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudiler Belgeseline Övgü Yağdırdı

ABD'li Yayıncı Asmongold Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudiler Belgeseline Övgü Yağdırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2026 - 09:03

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Ruhi Çenet ülkemizin en çok izlenen YouTuber'larından biri. Kendisi ilk videolarından itibaren ilginç konulara değinerek, pek çok konuda ufuk açıcı bilgiler paylaşıyordu. Günümüzde ise yayıncılık sınırlarını zorlayarak akılalmaz belgesellere imza attı. Bu başarısı dünya çapında da tanınmasını sağladı. 

Twitch ve YouTube dünyasının en popüler yayıncılarından Asmongold, Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet'in ABD'deki gizemli Hasidik Yahudi topluluğunu konu aldığı belgesel çalışmasını canlı yayında inceledi. Dünya çapında milyonlarca takipçisi olan Asmongold, belgeselin prodüksiyon kalitesine, yaklaşımına ve içeriğin derinliğine hayran kalarak Ruhi Çenet'e övgüler yağdırdı.

Kaynak: https://x.com/platcornweb/status/2094...
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"Adam tam bir efsane"

"Adam tam bir efsane"

Ruhi Çenet'in ABD'de yaşamlarını sürdüren ve dış dünyaya son derece kapalı olmalarıyla bilinen Hasidik Yahudi cemaatinin içine girerek hazırladığı özel belgesel, sıra dışı detaylarıyla YouTube'a damga vurdu. Asmongold, yayın sırasında topluluğun katı kuralları, teknolojiyle olan mesafeli ilişkileri ve günlük yaşamlarındaki katı gelenekleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Videoda işlenen Hasidik Yahudilik, Ortodoks Yahudiliğin en muhafazakar kollarından biri olarak öne çıkıyor. Coşkulu ibadet anlayışını merkeze alan bu topluluk, çağdaş dünyadan izole bir yaşam tarzını benimsiyor. Günlük hayatta modern teknolojileri kullanmaktan kaçınan, kendilerine özgü siyah kıyafetleri ve geleneksel şapkalarıyla dikkat çeken grup üyeleri, dışarıdan kimseleri kolay kolay aralarına kabul etmiyor. İşte tam da bu yüzden Ruhi Çenet'in bu kapalı dünyanın içine kadar girip izleyicilere aktarabilmesi, izleyen herkesi hayran bıraktı. Asmongold da yayını boyunca belgeseli şaşkınlık ve hayranlıkla izledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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