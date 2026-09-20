Gülsen Tuncer'in Cenazesine Katılan Cihat Tamer'in Nasuh Bektaş'ın Sorduğu Soruya Verdiği Cevap Dikkat Çekti

Geçtiğimiz hafta Gülsen Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber gelmişti. Film-San Vakfı, usta oyuncunun beyin kanseriyle mücadele ettiğini duyurarak sevenlerinden dua istemiş, hastalığın ilerlemesiyle Tuncer'in konuşma ve yazma yetisini de kaybettiği basına yansımıştı. Sevenleri iyi bir haber beklerken ne yazık ki öyle olmadı; Gülsen Tuncer 17 Eylül'de, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncu için bugün, 20 Eylül Pazar günü Şişli Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tuncer'in eşi Engin Ayça'nın yanı sıra Suna Selen, Erdal Özyağcılar ve Serdar Gökhan gibi sanat dünyasının tanıdık isimleri de katıldı. Tuncer'in manevi oğlu İlhan Gülek'in, usta oyuncunun kendisine dürüstlük ve merhamet üzerine öğrettiklerini anlattığı konuşma da törenin duygusal anlarından biri oldu. Tabutunun üzerine kendi vasiyeti üzerine mor çiçekli bir tülbent örtülen Gülsen Tuncer, cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.