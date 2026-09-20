Gülsen Tuncer'in Cenazesine Katılan Cihat Tamer'in Nasuh Bektaş'ın Sorduğu Soruya Verdiği Cevap Dikkat Çekti
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Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer, beyin kanseriyle geçen zorlu bir mücadelenin ardından 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu için bugün Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze töreni, sanat dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. Törende dikkat çeken detaylardan biri de usta oyuncu Cihat Tamer'in yaşadığı an oldu. Taziyeleri kabul eden Tamer'e yaklaşan Nasuh Bektaş'ın sorduğu soru, Tamer'den beklenmedik bir yanıt aldı.
O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer'in geride bıraktığı boşluk hala dolmuş değil. Usta oyuncunun beyin kanseriyle geçen zorlu mücadelesi ne yazık ki hüzünlü bir haberle sonuçlanmıştı.
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Cenazeden yayılan görüntülerde birden fazla detay dikkat çekti, bunlardan biri de Aşk-ı Memnu ekibiyle ilgiliydi.
Cenazedeki bir başka dikkat çeken an usta oyuncu Cihat Tamer'in Nasuh Bektaş ile yaşadığı oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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