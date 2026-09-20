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Gülsen Tuncer'in Cenazesine Katılan Cihat Tamer'in Nasuh Bektaş'ın Sorduğu Soruya Verdiği Cevap Dikkat Çekti

Gülsen Tuncer'in Cenazesine Katılan Cihat Tamer'in Nasuh Bektaş'ın Sorduğu Soruya Verdiği Cevap Dikkat Çekti

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.09.2026 - 20:40
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Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer, beyin kanseriyle geçen zorlu bir mücadelenin ardından 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu için bugün Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze töreni, sanat dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. Törende dikkat çeken detaylardan biri de usta oyuncu Cihat Tamer'in yaşadığı an oldu. Taziyeleri kabul eden Tamer'e yaklaşan Nasuh Bektaş'ın sorduğu soru, Tamer'den beklenmedik bir yanıt aldı. 

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer'in geride bıraktığı boşluk hala dolmuş değil. Usta oyuncunun beyin kanseriyle geçen zorlu mücadelesi ne yazık ki hüzünlü bir haberle sonuçlanmıştı.

Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Arsen Hala'sı Gülsen Tuncer'in geride bıraktığı boşluk hala dolmuş değil. Usta oyuncunun beyin kanseriyle geçen zorlu mücadelesi ne yazık ki hüzünlü bir haberle sonuçlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Gülsen Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber gelmişti. Film-San Vakfı, usta oyuncunun beyin kanseriyle mücadele ettiğini duyurarak sevenlerinden dua istemiş, hastalığın ilerlemesiyle Tuncer'in konuşma ve yazma yetisini de kaybettiği basına yansımıştı. Sevenleri iyi bir haber beklerken ne yazık ki öyle olmadı; Gülsen Tuncer 17 Eylül'de, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncu için bugün, 20 Eylül Pazar günü Şişli Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tuncer'in eşi Engin Ayça'nın yanı sıra Suna Selen, Erdal Özyağcılar ve Serdar Gökhan gibi sanat dünyasının tanıdık isimleri de katıldı. Tuncer'in manevi oğlu İlhan Gülek'in, usta oyuncunun kendisine dürüstlük ve merhamet üzerine öğrettiklerini anlattığı konuşma da törenin duygusal anlarından biri oldu. Tabutunun üzerine kendi vasiyeti üzerine mor çiçekli bir tülbent örtülen Gülsen Tuncer, cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeden yayılan görüntülerde birden fazla detay dikkat çekti, bunlardan biri de Aşk-ı Memnu ekibiyle ilgiliydi.

Cenazeden yayılan görüntülerde birden fazla detay dikkat çekti, bunlardan biri de Aşk-ı Memnu ekibiyle ilgiliydi.

Gülsen Tuncer'i geniş kitlelere tanıtan yapımın Aşk-ı Memnu olduğunu düşününce, cenazede gözler ister istemez dizinin kadrosundan tanıdık yüzleri aramıştı. Fakat dizinin ekibinden kimsenin törende yer almaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuş, kullanıcılar arasında bu konuda farklı görüşler dile getirilmişti. Kimileri en azından birkaç kişinin gelmesini beklerken, kimileri aynı dizide oynamanın gerçek hayatta yakınlık anlamına gelmeyeceğini savunmuştu.

Fakat cenazeden yayılan görüntülerde konuşulan tek şey bu değildi. Törende yaşanan bambaşka bir an da kısa sürede paylaşılıp gündeme oturdu.

Cenazedeki bir başka dikkat çeken an usta oyuncu Cihat Tamer'in Nasuh Bektaş ile yaşadığı oldu.

Törende taziyeleri kabul eden Cihat Tamer'e, yine sanat dünyasından bir isim olan Nasuh Bektaş gülümseyerek yaklaştı ve kendisine 'Nasılsın?' diye sordu. Bir cenaze töreninde sorulan bu soru, Cihat Tamer'i oldukça sert bir tepkiye yöneltti. Tamer, Bektaş'a 'Bombo*uz, görmüyor musun?' diyerek çıkıştı ve sözlerine 'İyiyim sahtekarlığı arasında geçiyor hayat işte' diye devam etti.

O birkaç saniyelik an kısa sürede kameralara yansıyıp sosyal medyada paylaşılınca, Cihat Tamer'in bu tepkisi de haliyle konuşulan detaylardan biri oldu. Daha sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Tamer, öfkeli çıkışının ardında yatan üzüntüyü de ortaya koydu; Gülsen Tuncer'i 'çok eski bir dostu' ve 'gerçek bir vatansever' olarak tanımlayarak usta oyuncuya duyduğu saygıyı bir kez daha dile getirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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