Süper Lig'de Bu Hafta Yaşanan Tarihi Skorları Bir Kullanıcının Bilmesi Herkesi Şaşırttı
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Süper Lig'de bu hafta tarihi skorlar yaşandı. Trabzonspor'un evinde Galatasaray'ı 4-0 yenmesi, Fenerbahçe'nin yine evinde Eyüpspor'u 8-0 yenmesi haftaya damga vurdu. Rekorlar ve gol yağmurunun yaşandığı haftaya golcüler ve takımlar kadar damga vuran biri daha vardı.
X'te @Fedussalem nickli kullanıcının iki maça dair yaptığı tahmin sosyal medyanın gündemine oturdu.
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"Bir ihtimal" denilerek atılan tweet haftaya damgasını vurdu. Tepkiler de gecikmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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