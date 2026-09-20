Süper Lig'de Bu Hafta Yaşanan Tarihi Skorları Bir Kullanıcının Bilmesi Herkesi Şaşırttı

Süper Lig'de bu hafta tarihi skorlar yaşandı. Trabzonspor'un evinde Galatasaray'ı 4-0 yenmesi, Fenerbahçe'nin yine evinde Eyüpspor'u 8-0 yenmesi haftaya damga vurdu. Rekorlar ve gol yağmurunun yaşandığı haftaya golcüler ve takımlar kadar damga vuran biri daha vardı.

X'te @Fedussalem nickli kullanıcının iki maça dair yaptığı tahmin sosyal medyanın gündemine oturdu.