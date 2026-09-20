Victoria's Secret'a Bir Ay Kala Ortaya Çıktı: 44 Yaşındaki Adriana Lima'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Yıllardır dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Lima, 40'larını devirmiş olsa da bu unvanı bırakmaya pek niyetli görünmüyor. Henüz 17 yaşındayken Victoria's Secret podyumuna adım atan Adriana Lima, kısa sürede markanın en ikonik meleklerinden birine dönüştü. Yıllarca açılışlarını yaptığı defileler, Fantasy Bra'ları, o meşhur bakışları derken Victoria's Secret tarihinin en unutulmaz yüzlerinden biri oldu.

2018'de gözyaşları içinde kanatlarına veda ettiğinde bir devrin kapandığını düşünmüştük. Ama Adriana Lima'nın Victoria's Secret defteri pek de kapanmadı. 2024 yılında yıllar sonra podyuma geri döndü, 2025'te de yeniden Victoria's Secret Fashion Show'da yürüdü. Son aylarda markayla yaptığı yeni çalışmalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Hatta daha geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret'ın yeni kampanyasının yüzlerinden biri olarak karşımıza çıktı.

Kısacası aradan geçen yıllar Adriana Lima'nın “Victoria's Secret meleği” unvanından pek bir şey götürmedi. Ama son birkaç yılda görünümündeki değişimler için aynı şeyi söylemek biraz zordu...