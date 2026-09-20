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Victoria's Secret'a Bir Ay Kala Ortaya Çıktı: 44 Yaşındaki Adriana Lima'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Victoria's Secret'a Bir Ay Kala Ortaya Çıktı: 44 Yaşındaki Adriana Lima'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.09.2026 - 21:13
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Yıllardır dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Adriana Lima, son dönemde yaşadığı değişimlerle sık sık gündeme geliyordu. Fakat 44 yaşındaki modelin Victoria's Secret defilesine yaklaşık bir ay kala ortaya çıkan son hali bu kez görenleri şaşkına çevirdi. 

Gençlik yıllarındaki halini aratmayan Lima'nın değişimine inanmak gerçekten zor! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Victoria's Secret denildiğinde akla gelen ilk birkaç isimden biri değil, belki de direkt ilki Adriana Lima!

Victoria's Secret denildiğinde akla gelen ilk birkaç isimden biri değil, belki de direkt ilki Adriana Lima!

Yıllardır dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Lima, 40'larını devirmiş olsa da bu unvanı bırakmaya pek niyetli görünmüyor. Henüz 17 yaşındayken Victoria's Secret podyumuna adım atan Adriana Lima, kısa sürede markanın en ikonik meleklerinden birine dönüştü. Yıllarca açılışlarını yaptığı defileler, Fantasy Bra'ları, o meşhur bakışları derken Victoria's Secret tarihinin en unutulmaz yüzlerinden biri oldu. 

2018'de gözyaşları içinde kanatlarına veda ettiğinde bir devrin kapandığını düşünmüştük. Ama Adriana Lima'nın Victoria's Secret defteri pek de kapanmadı. 2024 yılında yıllar sonra podyuma geri döndü, 2025'te de yeniden Victoria's Secret Fashion Show'da yürüdü. Son aylarda markayla yaptığı yeni çalışmalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Hatta daha geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret'ın yeni kampanyasının yüzlerinden biri olarak karşımıza çıktı. 

Kısacası aradan geçen yıllar Adriana Lima'nın “Victoria's Secret meleği” unvanından pek bir şey götürmedi. Ama son birkaç yılda görünümündeki değişimler için aynı şeyi söylemek biraz zordu...

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla gündeme gelen Adriana Lima, son birkaç yılda görünümündeki radikal değişimlerle epey konuşuldu.

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla gündeme gelen Adriana Lima, son birkaç yılda görünümündeki radikal değişimlerle epey konuşuldu.

2022 yılında üçüncü kez anne olan Lima'nın doğum sonrası aldığı kilolar uzun süre sosyal medyada acımasız yorumların hedefi olmuştu. Ardından verdiği kilolar, yüzündeki değişim, kırmızı halı görünümleri derken Adriana Lima'nın neredeyse her yeni fotoğrafında başka bir tartışma başladı.

Özellikle 2023'te katıldığı bir galada yüzünün farklı görünmesi üzerine yapılan estetik yorumları öyle büyümüştü ki Lima eleştirilere bizzat cevap vermek zorunda kalmıştı. Sonrasında ise tablo yavaş yavaş tersine döndü.

Spora zaten yıllardır oldukça düşkün olduğunu bildiğimiz Lima'nın yeniden yoğun bir antrenman temposuna girdiği görüldü. Boks başta olmak üzere kardiyo, koşu, Pilates ve farklı egzersizleri bir arada kullanan modelin spor rutini de son dönemde yeniden merak konusu oldu. Mart ayında Victoria's Secret'la paylaştığı “Train like an angel” çalışması da bu sürecin dikkat çeken parçalarından biriydi. Son aylarda karşımıza çıkan Adriana'nın fit hali zaten eski günlerini hatırlatmaya başlamıştı.

Ama son görüntüsü? O biraz başka bir seviye.

2026 Victoria's Secret Fashion Show'a yaklaşık bir ay kala Madrid'de ortaya çıkan Adriana Lima'yı görenler gördüğüne inanamadı desek abartmış olmayız.

Çünkü 44 yaşındaki model, neredeyse kariyerinin ilk yıllarındaki haline dönmüş gibi görünüyor! Adriana Lima, 18 Eylül'de Madrid'deki Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía'da düzenlenen El Corte Inglés kapanış partisinde görüntülendi.

Siyah elbisesi, topladığı saçları ve oldukça sade makyajıyla kameraların karşısına geçen Lima'nın son görüntülerinde ilk dikkat çeken şey elbette fiziğindeki değişim oldu.

Ama asıl şaşırtan yüzüydü. Son birkaç yıldır neredeyse her görüntüsünde yüzündeki değişim konuşulan Adriana Lima, bu kez bambaşka bir şekilde karşımıza çıktı. Yüz hatlarından fiziğine kadar gençlik yıllarındaki Adriana'yı hatırlatan modelin 44 yaşında olduğuna inanmak gerçekten zordu.  Hatta kariyerinin ilk yıllarından bir fotoğrafını bugünkü görüntüsünün yanına koyduğunuzda aradan geçen onca yılı anlamak için birkaç kez bakmanız gerekebilir. İşin zamanlaması da ayrıca dikkat çekiciydi. 

Victoria's Secret Fashion Show'a yaklaşık bir ay kaldı. Adriana'nın 2026 defilesinde podyuma çıkacağı henüz resmi olarak açıklanmış değil. Fakat son dönemde Victoria's Secret kampanyalarında yeniden karşımıza çıkması ve defileye haftalar kala böylesine radikal bir değişimle görüntülenmesi haliyle insanın aklına aynı ihtimali getiriyor. 

Kilo verdiği ve yoğun spor yaptığı ortada olsa da yüzündeki değişimin tam olarak neyle açıklanabileceğini fotoğraflardan söylemek mümkün değil. Ama şurası tartışmasız: 44 yaşındaki Adriana Lima'nın son hali, yıllar önce Victoria's Secret podyumuna ilk kez çıktığı 17'li yaşlarındaki görüntülerini aratmayacak kadar aynı! Victoria's Secret'a bir ay kala ortaya çıkan bu Adriana'nın tesadüf olup olmadığını ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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