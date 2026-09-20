Victoria's Secret'a Bir Ay Kala Ortaya Çıktı: 44 Yaşındaki Adriana Lima'nın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
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Yıllardır dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Adriana Lima, son dönemde yaşadığı değişimlerle sık sık gündeme geliyordu. Fakat 44 yaşındaki modelin Victoria's Secret defilesine yaklaşık bir ay kala ortaya çıkan son hali bu kez görenleri şaşkına çevirdi.
Gençlik yıllarındaki halini aratmayan Lima'nın değişimine inanmak gerçekten zor!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Victoria's Secret denildiğinde akla gelen ilk birkaç isimden biri değil, belki de direkt ilki Adriana Lima!
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Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla gündeme gelen Adriana Lima, son birkaç yılda görünümündeki radikal değişimlerle epey konuşuldu.
2026 Victoria's Secret Fashion Show'a yaklaşık bir ay kala Madrid'de ortaya çıkan Adriana Lima'yı görenler gördüğüne inanamadı desek abartmış olmayız.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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