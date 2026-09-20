Pusula Holding Yöneticileri İsviçre Hesaplarına Yüklü Miktarda Döviz Göndermiş

Başsavcılığın talebi üzerine, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile bu kişilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de mercek altına alındığı belirtildi. MASAK incelemesinde, yöneticilerin yakınlarına ait hesap ve varlık hareketlerinin araştırılması talep edildi.

Yapılacak incelemeyle, fon yöneticileri veya birinci derece yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.