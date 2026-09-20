Pusula Holding Yöneticileri İsviçre Hesaplarına Yüklü Miktarda Döviz Göndermiş
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Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Portföy Yönetimi Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’ın İsviçre’de bulunan hesaplara yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammet Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği ortaya çıktı.
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15 milyon Dolar ve 25 milyon Euro para çıkışı tespit edildi.
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Birinci dereceden yakınlarının hesapları incelenecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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