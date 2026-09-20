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Pusula Holding Yöneticileri İsviçre Hesaplarına Yüklü Miktarda Döviz Göndermiş

Pusula Holding Yöneticileri İsviçre Hesaplarına Yüklü Miktarda Döviz Göndermiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 21:30
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Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Portföy Yönetimi Kurulu Başkanı Muhammet Yarız’ın İsviçre’de bulunan hesaplara yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammet Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği ortaya çıktı.

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15 milyon Dolar ve 25 milyon Euro para çıkışı tespit edildi.

15 milyon Dolar ve 25 milyon Euro para çıkışı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında Pusula Holding’in para hareketlerinin incelenmesine yönelik çalışma başlatılırken, yapılan ilk tespitler dikkat çekti.

İncelemelerde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.

Birinci dereceden yakınlarının hesapları incelenecek.

Birinci dereceden yakınlarının hesapları incelenecek.

Başsavcılığın talebi üzerine, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile bu kişilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de mercek altına alındığı belirtildi. MASAK incelemesinde, yöneticilerin yakınlarına ait hesap ve varlık hareketlerinin araştırılması talep edildi.

Yapılacak incelemeyle, fon yöneticileri veya birinci derece yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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