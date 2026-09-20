Kutsi ve Yasemin Ergene'den 20 Yıl Sonra Doktorlar'a Olay Gönderme: Tuzlu Kahve Fragmanına Damga Vurdular!
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Kutsi ve Yasemin Ergene'yi tam 20 yıl sonra yeniden karşı karşıya getirecek Tuzlu Kahve'nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Doktorlar nostaljisine hazırdık ama ikilinin arasında geçen aşk imalı diyalog ve o son bakış hepimizi yıllar öncesine götürdü. Ela ve Levent'in yarım kalan aşkına yapılan gönderme fragmanın en çok konuşulan anı oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Daha ilk bölümünden kadrosuyla “Bu kadar yıldızı aynı dizide nasıl topladınız?” dedirten Tuzlu Kahve, yayınlanan her bölümüyle reytinglerde fırtına estirmeye devam ediyor.
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Fakat meğer asıl Doktorlar sürprizini fragmana saklamışlar!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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