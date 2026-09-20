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Kutsi ve Yasemin Ergene'den 20 Yıl Sonra Doktorlar'a Olay Gönderme: Tuzlu Kahve Fragmanına Damga Vurdular!

Kutsi ve Yasemin Ergene'den 20 Yıl Sonra Doktorlar'a Olay Gönderme: Tuzlu Kahve Fragmanına Damga Vurdular!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.09.2026 - 21:51
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Kutsi ve Yasemin Ergene'yi tam 20 yıl sonra yeniden karşı karşıya getirecek Tuzlu Kahve'nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Doktorlar nostaljisine hazırdık ama ikilinin arasında geçen aşk imalı diyalog ve o son bakış hepimizi yıllar öncesine götürdü. Ela ve Levent'in yarım kalan aşkına yapılan gönderme fragmanın en çok konuşulan anı oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Daha ilk bölümünden kadrosuyla “Bu kadar yıldızı aynı dizide nasıl topladınız?” dedirten Tuzlu Kahve, yayınlanan her bölümüyle reytinglerde fırtına estirmeye devam ediyor.

Daha ilk bölümünden kadrosuyla “Bu kadar yıldızı aynı dizide nasıl topladınız?” dedirten Tuzlu Kahve, yayınlanan her bölümüyle reytinglerde fırtına estirmeye devam ediyor.

Nebahat Çehre, Yasemin Ergene ve birbirinden popüler, usta isimleri aynı hikayede buluşturan Tuzlu Kahve, daha ilk bölümünden itibaren sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmayı başardı.

Şimdiye kadar yayınlanan bölümleriyle reytinglerde zirveyi zorlayan, sosyal medyada da her hafta ayrı bir sahnesiyle gündem olan dizinin kadrosu zaten başlı başına olaydı.

Fakat geçtiğimiz günlerde sanki bu yıldızlar geçidi yetmezmiş gibi, 4. bölümde sürpriz bir ismin ortaya çıkacağını ve bizi büyük bir nostaljinin beklediğini öğrenmiştik. Merak edilen isim de geçtiğimiz saatlerde belli oldu: Kutsi! Kutsi ve Yasemin Ergene'yi yıllar sonra yeniden yan yana görünce aklımıza tabii ki tek bir dizi geldi: Doktorlar!

İkili de bölüm yayınlanmadan önce bu nostaljiyi biraz daha kaşımayı ihmal etmedi. Paylaştıkları videoda Doktorlar'a gönderme yapan Yasemin Ergene'nin Kutsi'ye attığı tokat, yıllar önce Levent'in Ela'ya yaşattıklarını unutmayanların yüreğine adeta su serpti.

Doktor Ela'nın kapanmamış hesabı 20 yıl sonra tek tokatla kapanınca ikili daha bölüm yayınlanmadan gündemin göbeğine oturdu. Ayrıca ikilinin yıllar içindeki değişimi başlı başına olay olmuş, dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat meğer asıl Doktorlar sürprizini fragmana saklamışlar!

Yasemin Ergene ve Kutsi'yi tam 20 yıl sonra aynı hikayenin içinde buluşturacak Tuzlu Kahve'nin 4. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Ela ve Levent'i yıllar sonra karşı karşıya getiren sahne ise kısacık olmasına rağmen Doktorlar izleyicisinin kalbini tam yerinden vuracak cinstendi. Fragmanda Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Feryal Hanım'ın rahatsızlanarak hastaneye gittiğini görüyoruz. Feryal Hanım'la ilgilenen doktor ise tahmin edebileceğiniz üzere Kutsi!

Doktorunun kendisine “Stres yapmışsınız” demesi üzerine Feryal Hanım, “Nasıl yapmayayım? Kızımın sözü var bu cuma” cevabını veriyor. Ve tam o anda kapıdan Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Elit giriyor.

Buraya kadar tatlı bir tesadüf gibi duran sahne, Kutsi ve Yasemin Ergene'nin karakterlerinin birbirlerini gördükleri anda bambaşka bir yere evriliyor. Çünkü ikilinin daha önceden tanıştığı, hatta aralarında yarım kalmış bir şeylerin olduğu daha ilk bakışlarından belli oluyor. Kutsi'nin karakteri Elit'e dönüp: “Annen söyledi, cuma günü sözleniyormuşsun” diyor. Elit'in cevabı ise Doktorlar'ı yıllar önce izlemiş olanların kulağında başka türlü çınlıyor...

“Kısmet. İnsan bir kere aşka olan inancını kaybedince artık hiçbir şeye inanmıyor.” Bir tarafta bu cümle, diğer tarafta Kutsi'nin “Eyvallah...” dercesine bakışı... Yetmiyor; Elit odadan çıkarken ikisi de dönüp son bir kez birbirlerine bakıyor. Ve hepsi birkaç saniye içerisinde oluyor! Ama Ela ve Levent'in hikayesini bilenler için o birkaç saniyeye resmen 20 yıllık bir aşk, ihanet ve yarım kalmışlık sığdırılmış.

Levent'in Ela'ya yaşattıklarını, Ela'nın aşk konusunda nasıl hayal kırıklığına uğradığını hatırlayınca Elit'in “Bir kere aşka olan inancını kaybedince...” cümlesini tesadüf diye geçmek de pek mümkün değil. Karakterlerin isimleri değişmiş, hikaye değişmiş, aradan tam 20 yıl geçmiş olabilir ama Yasemin Ergene ve Kutsi'nin birbirlerine dönüp attığı o son bakış bildiğimiz Ela ve Levent bakışı!

Zaten Ela ve Levent'in yarım kalan hikayesi aklımıza gelmişken, sahnenin arka planındaki müzik detayı işi iyice başka bir noktaya taşıyor. Çünkü bu sahnede çalan şarkı, yıllar önce Doktorlar'da Levent'in Ela'yı terk ettiği o unutulmaz sahnede çalan şarkının ta kendisi! Yani ortada yalnızca Kutsi ve Yasemin Ergene'yi 20 yıl sonra yan yana getirip seyircinin nostalji damarına basan tatlı bir tesadüf yok. Elit'in aşka olan inancını kaybetmekten bahsetmesi, ikilinin birbirlerine attığı o son bakış ve üstüne Ela ile Levent'in ayrılığına damga vuran şarkının özellikle seçilmesi derken gönderme resmen gözümüze sokulmuş.

Kısacası Tuzlu Kahve ekibi Doktorlar hayranlarına yalnızca küçük bir selam çakmamış; 20 yıl önce içimizde kalan yarayı aynı şarkıyla bir güzel yeniden deşmiş!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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