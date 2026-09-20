Kutsi ve Yasemin Ergene'den 20 Yıl Sonra Doktorlar'a Olay Gönderme: Tuzlu Kahve Fragmanına Damga Vurdular!

Nebahat Çehre, Yasemin Ergene ve birbirinden popüler, usta isimleri aynı hikayede buluşturan Tuzlu Kahve, daha ilk bölümünden itibaren sezonun en çok konuşulan işlerinden biri olmayı başardı.

Şimdiye kadar yayınlanan bölümleriyle reytinglerde zirveyi zorlayan, sosyal medyada da her hafta ayrı bir sahnesiyle gündem olan dizinin kadrosu zaten başlı başına olaydı.

Fakat geçtiğimiz günlerde sanki bu yıldızlar geçidi yetmezmiş gibi, 4. bölümde sürpriz bir ismin ortaya çıkacağını ve bizi büyük bir nostaljinin beklediğini öğrenmiştik. Merak edilen isim de geçtiğimiz saatlerde belli oldu: Kutsi! Kutsi ve Yasemin Ergene'yi yıllar sonra yeniden yan yana görünce aklımıza tabii ki tek bir dizi geldi: Doktorlar!

İkili de bölüm yayınlanmadan önce bu nostaljiyi biraz daha kaşımayı ihmal etmedi. Paylaştıkları videoda Doktorlar'a gönderme yapan Yasemin Ergene'nin Kutsi'ye attığı tokat, yıllar önce Levent'in Ela'ya yaşattıklarını unutmayanların yüreğine adeta su serpti.

Doktor Ela'nın kapanmamış hesabı 20 yıl sonra tek tokatla kapanınca ikili daha bölüm yayınlanmadan gündemin göbeğine oturdu. Ayrıca ikilinin yıllar içindeki değişimi başlı başına olay olmuş, dikkat çekmişti.