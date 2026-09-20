Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın 20 Yaşındaki Kızı Zeyno'nun Son Hali Gündem Oldu!
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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları Zeyno, gözlerden uzak büyüdü. Şimdilerde 20 yaşında olan Zeyno Karadağlı'nın son hali ortaya çıkınca hem anne hem de babasına benzerliği dikkat çekti. Bir zamanlar küçücük gördüğümüz Zeyno'nun yıllar içindeki değişimi gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Yıllardır Çocuklar Duymasın'ın "Taş Fırın Haluk"u olarak hafızalarımızda yer eden Tamer Karadağlı'nın özel hayatında en çok konuşulan detaylarından biri de Arzu Balkan'la yaşadığı aşktı.
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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan, kızları henüz bir yaşına bile basmadan boşandı. Yıllar sonra yapılan açıklamalarla beraber ayrılığın perde arkası da epey konuşuldu.
Derken o fotoğraflardaki küçücük Zeyno büyüdü de 20 yaşına geldi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Zeyno Karadağlı'nın son hali ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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