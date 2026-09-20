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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın 20 Yaşındaki Kızı Zeyno'nun Son Hali Gündem Oldu!

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın 20 Yaşındaki Kızı Zeyno'nun Son Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.09.2026 - 19:55
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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları Zeyno, gözlerden uzak büyüdü. Şimdilerde 20 yaşında olan Zeyno Karadağlı'nın son hali ortaya çıkınca hem anne hem de babasına benzerliği dikkat çekti. Bir zamanlar küçücük gördüğümüz Zeyno'nun yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Yıllardır Çocuklar Duymasın'ın "Taş Fırın Haluk"u olarak hafızalarımızda yer eden Tamer Karadağlı'nın özel hayatında en çok konuşulan detaylarından biri de Arzu Balkan'la yaşadığı aşktı.

Yıllardır Çocuklar Duymasın'ın "Taş Fırın Haluk"u olarak hafızalarımızda yer eden Tamer Karadağlı'nın özel hayatında en çok konuşulan detaylarından biri de Arzu Balkan'la yaşadığı aşktı.

Çocuklar Duymasın'la hafızalara kazınan, yıllar içerisinde pek çok dizi ve filmde rol alan Tamer Karadağlı, şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak kariyerine devam ediyor. Karadağlı'nın kendisi gibi oyuncu ve seslendirme sanatçısı Arzu Balkan'la yaşadığı aşk ise 2000'li yılların magazin gündeminde epey yer kaplamıştı.

İkili, ilişkilerini 2002 yılında nikah masasına taşıdı. Evliliklerinden yaklaşık dört yıl sonra, 2 Temmuz 2006'da da kızları Zeyno dünyaya geldi. Zeyno'nun gelişiyle üç kişilik bir aileye dönüşen Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın evliliği ne yazık ki uzun ömürlü olmadı.

Üstelik ayrılıklarının ardında o dönem magazin gündemini epey meşgul eden gelişmeler vardı.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan, kızları henüz bir yaşına bile basmadan boşandı. Yıllar sonra yapılan açıklamalarla beraber ayrılığın perde arkası da epey konuşuldu.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan, kızları henüz bir yaşına bile basmadan boşandı. Yıllar sonra yapılan açıklamalarla beraber ayrılığın perde arkası da epey konuşuldu.

2007 yılında boşanan çiftin evliliğinin bitmesinde Tamer Karadağlı'nın sadakatsizliğinin etkili olduğu yıllar içerisinde bizzat Karadağlı'nın açıklamalarıyla gündeme geldi. Karadağlı, Arzu Balkan'ın kendisini boşamakta haklı olduğunu söylemekten de çekinmedi. Hatta yıllar sonra verdiği röportajlarda yaptığı hatanın bedelini ödediğini açıkça dile getirdi.

Ama ikisinin hikayesinde asıl dikkat çeken şey boşandıktan sonra yaşandı. Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan, evliliklerini bitirmiş olsalar da Zeyno için bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Karadağlı'nın anlattığına göre boşanmanın ardından birbirlerine oldukça yakın evlerde yaşamaya devam ettiler ve kızlarını birlikte büyüttüler. Hatta ikiliyi yıllar sonra yeniden nikah masasında görünce “Barıştılar mı?” diye düşünenler bile olmuştu.

Ama ortada ikinci bir evlilik yoktu. Önce Ah Kalbim dizisinde, ardından Pamuk Prens filminde senaryo gereği yeniden evlendiler. Gerçek hayatta ise eski eş olarak kalıp Zeyno söz konusu olduğunda yan yana gelmeye devam ettiler. Biz de Zeyno'yu yıllarca anne ve babasının yanında, daha çok özel günlerde paylaşılan fotoğraflardan gördük.

Derken o fotoğraflardaki küçücük Zeyno büyüdü de 20 yaşına geldi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Zeyno Karadağlı'nın son hali ortaya çıktı.

Derken o fotoğraflardaki küçücük Zeyno büyüdü de 20 yaşına geldi! Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Zeyno Karadağlı'nın son hali ortaya çıktı.

Bir dönem anne ve babasının yanında gördüğümüz Zeyno'yu bugün görseniz tanımakta zorlanabilirsiniz! Şimdilerde 20 yaşında olan Zeyno Karadağlı, aslında daha önce de birkaç kez magazin gündemine gelmişti. Ama bunun sebebi anne ve babası değil, müziğe olan ilgisiydi.

Küçük yaşlardan beri piyano çalan Zeyno, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Bale İlköğretim Okulu'nda eğitim gördü. Daha 12 yaşındayken Hırvatistan'da katıldığı uluslararası müzik yarışmasında ikinci olarak yeteneğini de göstermişti. Ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olan Zeyno, müzik eğitimine devam etti. Bu kez gündeme gelmesinin sebebi ise bambaşkaydı.

Zeyno'nun son fotoğrafları ortaya çıkınca 20 yaşındaki genç kızın anne ve babasına benzerliği dikkat çekti. Öyle ki Tamer Karadağlı'nın kızı olduğunu düşünerek baktığınızda babasının yüz hatlarını görüyorsunuz, Arzu Balkan'ın fotoğrafını yanına koyduğunuzda ise bu kez “Annesinin kızı!” dedirtiyor.

Yani ikisinden de ayrı ayrı izler taşıyor. Yıllarca Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın yanında gördüğümüz küçük Zeyno'nun son halini görünce bizim aklımızda ise tek bir soru kaldı:

20 yıl ne ara geçti?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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