Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın 20 Yaşındaki Kızı Zeyno'nun Son Hali Gündem Oldu!

Çocuklar Duymasın'la hafızalara kazınan, yıllar içerisinde pek çok dizi ve filmde rol alan Tamer Karadağlı, şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak kariyerine devam ediyor. Karadağlı'nın kendisi gibi oyuncu ve seslendirme sanatçısı Arzu Balkan'la yaşadığı aşk ise 2000'li yılların magazin gündeminde epey yer kaplamıştı.

İkili, ilişkilerini 2002 yılında nikah masasına taşıdı. Evliliklerinden yaklaşık dört yıl sonra, 2 Temmuz 2006'da da kızları Zeyno dünyaya geldi. Zeyno'nun gelişiyle üç kişilik bir aileye dönüşen Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ın evliliği ne yazık ki uzun ömürlü olmadı.

Üstelik ayrılıklarının ardında o dönem magazin gündemini epey meşgul eden gelişmeler vardı.