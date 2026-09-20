Doktorlar'ın "Ela ve Levent'i" Yasemin Ergene ile Kutsi'nin 18 Yıllık Değişimi Olay Oldu!
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Doktorlar'ın unutulmaz çifti Ela ile Levent'i yıllar sonra yeniden bir arada görmek isteyenler için müjde geldi. Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne konuk olacak sürpriz ismin Kutsi olduğu ortaya çıktı ve kendisi Yasemin Ergene'yle 18 yıl sonra yeniden yan yana geldi. İkili paylaştıkları videoda Doktorlar'daki o meşhur ihanet hikayesine göndermeyi de ihmal etmedi. Fakat sosyal medyanın gündemine yalnızca nostalji değil, ikilinin bunca yıldaki değişimi de oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Şimdilerde ortalığı kasıp kavuran Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne nostalji rüzgarları estirecek sürpriz bir ismin geleceği açıklanmıştı. Merak edilen isim ortaya çıktı, kendimizi bir anda 18 yıl öncesinde bulduk!
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Yasemin Ergene ve Kutsi de bu meşhur Doktorlar travmasını unutmamış olacak ki Tuzlu Kahve için paylaştıkları videoda yıllardır içimizde kalan o hesabı kapatmayı ihmal etmediler!
Dile kolay, tam 18 yıl! Doktorlar'ın Ela ve Levent'ini bugünkü Yasemin Ergene ve Kutsi'yle yan yana koyunca geçen yılların ikiliyi ne kadar değiştirdiği de gözlerden kaçmadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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