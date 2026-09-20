Doktorlar'ın "Ela ve Levent'i" Yasemin Ergene ile Kutsi'nin 18 Yıllık Değişimi Olay Oldu!

Son dönemin en popüler dizilerinden Tuzlu Kahve, yeni bölümüne konuk olacak sürpriz isimle daha yayınlanmadan gündeme oturdu.

Dizi cephesinden yeni bölüme, özellikle 2000'li yılların televizyon dünyasını özleyenleri fazlasıyla heyecanlandıracak bir ismin geleceğinin sinyalleri verilmişti.

Kim olduğu merak edilen o isim ise geçtiğimiz saatlerde paylaşılan videoyla belli oldu: Kutsi!

Tabii Kutsi'yi Yasemin Ergene'yle yıllar sonra yeniden yan yana görünce aklımıza gelen ilk şey de kaçınılmaz olarak Doktorlar oldu.

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve bir döneme damgasını vuran dizide Yasemin Ergene Ela'yı, Kutsi ise Levent'i canlandırmıştı. Hastane koridorlarında başlayan Ela ve Levent aşkı da kısa sürede dizinin en sevilen hikayelerinden birine dönüşmüştü.

Gelgelelim bu aşkın sonu pek de beklediğimiz gibi olmadı...

Levent'in Ela'yı Zeynep'le aldatması, Ela'nın ihaneti öğrenmesi ve ikilinin yollarının ayrılması dönemin seyircisini resmen çileden çıkarmıştı. Hatta Doktorlar'ın üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına rağmen Levent'e o dönem sinirlenenlerin yaşananları hala unutamadığını söylemek mümkün. 😅