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Doktorlar'ın "Ela ve Levent'i" Yasemin Ergene ile Kutsi'nin 18 Yıllık Değişimi Olay Oldu!

Doktorlar'ın "Ela ve Levent'i" Yasemin Ergene ile Kutsi'nin 18 Yıllık Değişimi Olay Oldu!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.09.2026 - 18:37
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Doktorlar'ın unutulmaz çifti Ela ile Levent'i yıllar sonra yeniden bir arada görmek isteyenler için müjde geldi. Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne konuk olacak sürpriz ismin Kutsi olduğu ortaya çıktı ve kendisi Yasemin Ergene'yle 18 yıl sonra yeniden yan yana geldi. İkili paylaştıkları videoda Doktorlar'daki o meşhur ihanet hikayesine göndermeyi de ihmal etmedi. Fakat sosyal medyanın gündemine yalnızca nostalji değil, ikilinin bunca yıldaki değişimi de oturdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şimdilerde ortalığı kasıp kavuran Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne nostalji rüzgarları estirecek sürpriz bir ismin geleceği açıklanmıştı. Merak edilen isim ortaya çıktı, kendimizi bir anda 18 yıl öncesinde bulduk!

Şimdilerde ortalığı kasıp kavuran Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne nostalji rüzgarları estirecek sürpriz bir ismin geleceği açıklanmıştı. Merak edilen isim ortaya çıktı, kendimizi bir anda 18 yıl öncesinde bulduk!

Son dönemin en popüler dizilerinden Tuzlu Kahve, yeni bölümüne konuk olacak sürpriz isimle daha yayınlanmadan gündeme oturdu.

Dizi cephesinden yeni bölüme, özellikle 2000'li yılların televizyon dünyasını özleyenleri fazlasıyla heyecanlandıracak bir ismin geleceğinin sinyalleri verilmişti.

Kim olduğu merak edilen o isim ise geçtiğimiz saatlerde paylaşılan videoyla belli oldu: Kutsi!

Tabii Kutsi'yi Yasemin Ergene'yle yıllar sonra yeniden yan yana görünce aklımıza gelen ilk şey de kaçınılmaz olarak Doktorlar oldu.

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve bir döneme damgasını vuran dizide Yasemin Ergene Ela'yı, Kutsi ise Levent'i canlandırmıştı. Hastane koridorlarında başlayan Ela ve Levent aşkı da kısa sürede dizinin en sevilen hikayelerinden birine dönüşmüştü.

Gelgelelim bu aşkın sonu pek de beklediğimiz gibi olmadı...

Levent'in Ela'yı Zeynep'le aldatması, Ela'nın ihaneti öğrenmesi ve ikilinin yollarının ayrılması dönemin seyircisini resmen çileden çıkarmıştı. Hatta Doktorlar'ın üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına rağmen Levent'e o dönem sinirlenenlerin yaşananları hala unutamadığını söylemek mümkün. 😅

Yasemin Ergene ve Kutsi de bu meşhur Doktorlar travmasını unutmamış olacak ki Tuzlu Kahve için paylaştıkları videoda yıllardır içimizde kalan o hesabı kapatmayı ihmal etmediler!

Yasemin Ergene ve Kutsi de bu meşhur Doktorlar travmasını unutmamış olacak ki Tuzlu Kahve için paylaştıkları videoda yıllardır içimizde kalan o hesabı kapatmayı ihmal etmediler!

Kutsi'nin sürpriz isim olduğunun ortaya çıktığı video, haliyle dümdüz bir yeni bölüm tanıtımı olmadı. İkili yıllar önce canlandırdıkları Ela ve Levent'e açık açık gönderme yaptı. Videonun en can alıcı yerinde ise Yasemin Ergene'den Kutsi'ye sağlam bir tokat geldi! Doktorlar izleyicisi için bunun anlamı elbette bambaşkaydı.

Levent'in Ela'yı aldatmasının ardından ekran başında 'Şuna bir tane patlat artık!' diye sinirlenenlerin beklediği intikam, tam 18 yıl sonra Yasemin Ergene'nin elinden gelmiş oldu. Daha Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü yayınlanmadan vaat edilen nostalji de böylece fazlasıyla yaşandı. Fakat sosyal medyada yalnızca tokat ve Doktorlar göndermesi konuşulmadı.

Yasemin Ergene ve Kutsi'nin 18 yıl sonra yeniden yan yana görüntülenmesiyle eski Doktorlar kareleri de ortaya dökülünce gözler bu kez ikilinin yıllar içerisindeki değişimine çevrildi.

Dile kolay, tam 18 yıl! Doktorlar'ın Ela ve Levent'ini bugünkü Yasemin Ergene ve Kutsi'yle yan yana koyunca geçen yılların ikiliyi ne kadar değiştirdiği de gözlerden kaçmadı.

Dile kolay, tam 18 yıl! Doktorlar'ın Ela ve Levent'ini bugünkü Yasemin Ergene ve Kutsi'yle yan yana koyunca geçen yılların ikiliyi ne kadar değiştirdiği de gözlerden kaçmadı.

Bir tarafta Doktorlar setinde mavi formaları ve beyaz önlükleriyle hafızamıza kazınan genç Ela ve Levent, diğer tarafta ise 18 yıl sonraki Yasemin Ergene ve Kutsi...

Özellikle Yasemin Ergene'nin değişimi sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri oldu. Doktorlar dönemindeki görüntüleriyle bugünkü hali yan yana getirilen Ergene'nin yüz hatlarındaki belirgin farklılıklar, sosyal medya kullanıcıları arasında estetik yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kutsi'de ise değişim daha çok aradan geçen 18 yılı hissettiren cinsten.

Doktorlar dönemindeki simsiyah saçlarının yerini artık iyice kırlaşmış saçları almış. Yüzü de haliyle çok daha olgun görünüyor. Fakat Kutsi'nin eski ve yeni fotoğraflarını yan yana koyduğunuzda Levent'i tanımamak pek mümkün değil.

Yasemin Ergene'nin değişimi daha belirgin bulunurken, Kutsi için sosyal medyada daha çok saçlarına düşen aklar ve yıllar içerisindeki değişimi konuşuldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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