33 Yıllık Tekstil Devi Kalan Mağazalarıyla Birlikte Kapanmaya Hazırlanıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İngiltere'de 33 yıldır Calvin Klein ve Wrangler markalarını uygun fiyata satan Leading Labels tasfiyeye giriyor. Şirket, yaşadığı mali sorunların ardından resmen kapanma sürecine girmiş. Açık kalan 15 mağazadaki son ürünler ise indirimli satışa çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1993'te kurulan Leading Labels tasfiye sürecine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün yalnızca 15 şubesi kalan zincir, bunları da zamanla kapatmayı hedefliyor.
Kalan mağazalarda son ürünler yüzde 75'e varan indirimlerle satılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın