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33 Yıllık Tekstil Devi Kalan Mağazalarıyla Birlikte Kapanmaya Hazırlanıyor

33 Yıllık Tekstil Devi Kalan Mağazalarıyla Birlikte Kapanmaya Hazırlanıyor

İngiltere İndirim
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 19:58
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İngiltere'de 33 yıldır Calvin Klein ve Wrangler markalarını uygun fiyata satan Leading Labels tasfiyeye giriyor. Şirket, yaşadığı mali sorunların ardından resmen kapanma sürecine girmiş. Açık kalan 15 mağazadaki son ürünler ise indirimli satışa çıkıyor.

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1993'te kurulan Leading Labels tasfiye sürecine girdi.

1993'te kurulan Leading Labels tasfiye sürecine girdi.

Şirket 1993'te İngiltere'de kurulmuş, aradan geçen 33 yılda 30 mağazaya kadar büyümüş. Mayıs ayında yönetim değişti. Bunun ardından vadesi gelen bazı borçlar ödenemedi, şirket hakkında fesih ve tasfiye süreci başlatıldı. Şirket bu yıl tam 33 yaşındaydı.

Bugün yalnızca 15 şubesi kalan zincir, bunları da zamanla kapatmayı hedefliyor.

Bugün yalnızca 15 şubesi kalan zincir, bunları da zamanla kapatmayı hedefliyor.

Bugün ayakta kalan 15 şube, Ipswich, Norwich ve Carlisle gibi kentlerde toplanıyor. Kapanışlar teker teker geliyor. Şirket, kalan mağazaların tamamen kapatılmasını planlıyor. Ancak bu 15 şube de uzun süre açık kalmayacak.

Kalan mağazalarda son ürünler yüzde 75'e varan indirimlerle satılıyor.

Kalan mağazalarda son ürünler yüzde 75'e varan indirimlerle satılıyor.

Bazı vitrinlerdeki sarı etiketler yüzde 75'e varan indirimleri gösteriyor. Kalan 15 mağazada son ürünler indirimle satılıyor. Raflar da gitgide boşalıyor. Son şubelerin ne zaman kapanacağı, elde kalan ürünlerin ne kadar sürede tükeneceğine bağlı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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