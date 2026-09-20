33 Yıllık Tekstil Devi Kalan Mağazalarıyla Birlikte Kapanmaya Hazırlanıyor

Şirket 1993'te İngiltere'de kurulmuş, aradan geçen 33 yılda 30 mağazaya kadar büyümüş. Mayıs ayında yönetim değişti. Bunun ardından vadesi gelen bazı borçlar ödenemedi, şirket hakkında fesih ve tasfiye süreci başlatıldı. Şirket bu yıl tam 33 yaşındaydı.