Dünyaca Ünlü Çanta Markası Radley London İflas Etti: Tüm Mağazalarını Kapatıyor

Üzerindeki sevimli İskoç köpeği amblemiyle hafızalara kazınan ve 1998 yılından beri sektörde adından söz ettiren İngiliz çanta devi Radley London, faaliyetlerine tamamen son veriyor. Başta Covent Garden ve Glasgow gibi prestijli noktalardaki şubeleri olmak üzere, ülke geneline yayılan 19 outlet mağazasıyla birlikte toplam 21 satış noktasının kapısına eylül ayının ilk günlerine kadar kilit vurulacak.

Bu dramatik sonun arkasında ise şirketin uzun süredir boğuştuğu aşılmaz ekonomik engeller yatıyor. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişimle düşen talep ve günden güne ağırlaşan işletme giderleri, markayı geçtiğimiz mayıs ayında iflas koruma talebinde bulunmaya itmişti. Mali tablolara yansıyan rakamlar da çöküşü doğruluyor; zira şirketin nisan 2025'te biten dönemdeki zararı 1,7 milyon sterlinden bir anda 5,5 milyon sterline fırlarken, toplam gelirleri de 72 milyon sterlinden 65,8 milyon sterline kadar geriledi.

Yaşanan bu krizin ardından şirket yönetimi hızlı bir tasfiye sürecine girişti. Artık markanın resmi web sitesi üzerinden alışveriş yapmak mümkün değil; çünkü dijital vitrin 19 Ağustos gecesi itibarıyla tamamen siparişlere kapatıldı. Şirket, ellerinde kalan son cüzdan, çanta ve aksesuarları paraya çevirebilmek amacıyla fiziki mağazalarda devasa bir veda kampanyası başlattı. Kapanış öncesi son günlerini yaşayan ve son kez müşteri kabul eden şubelere giden tüketiciler, raflardaki ürünlere yüzde 70'i bulan tasfiye indirimleriyle sahip olabiliyor.