Dünyaca Ünlü Çanta Markası Radley London İflas Etti: Tüm Mağazalarını Kapatıyor
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/unlu-canta-m...
İngiltere'nin ikonik aksesuar markası Radley London, yaşadığı ciddi mali krizin ardından iflas bayrağını çekti. 1998 yılından bu yana hizmet veren ve dünya çapında tanınan şirket, internet üzerinden satışlarını durdurduğunu ve eldeki stokları eritmek için yüzde 70'e varan dev indirimlerle tüm fiziksel mağazalarını eylül ayına kadar kapatacağını duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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