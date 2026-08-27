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Altında Gözler Yarında: İslam Memiş'ten Altın Uyarısı Geldi

Altında Gözler Yarında: İslam Memiş'ten Altın Uyarısı Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.08.2026 - 16:44
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Altın fiyatlarının kaderi merak ediliyor. Altının yıl sonunda göreceği rakam araştırılırken finans analisti İslam Memiş’ten yeni açıklama geldi. İslam Memiş, 28 Ağustos Cuma günü Fed başkanının yapacağı açıklamaların altın fiyatlarını etkileyeceğini kaydetti. İslam Memiş, altın fiyatlarında 4 bin 800 ve 4 bin 450 dolar senaryosunu anlattı.

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Altında gözlerin yarına çevrildi.

Altında gözlerin yarına çevrildi.

Yıl sonu yaklaşırken yatırımcıların ve piyasaların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Tahminler altınının 2026 sonuna kadar yeni rekorlara ulaşacağını gösterirken finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Piyasaların 28 Ağustos Cuma gününe kilitlendiğini söyleyen Memiş, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yarın yapacağı açıklamaların piyasalarda hareketlilik yaratabileceğini vurguladı. 

Haber Global yayınında konuşan altın fiyatlarının bu açıklamadan sonra kırılma yaşayabileceğine dikkat çeken Memiş, şunları dedi:

“Yani bu tahvili alımlarına Fed dahil olacak mı? Eylül ayında faiz noktasında ne düşünüyor veya bu jeopolitik gerilimin yansımaları Amerikan ekonomisini nasıl etkiliyor gibi manşetlerle birlikte piyasalarda bir kırılım mutlaka göreceğiz.”

İslam Memiş'ten altın uyarısı.

İslam Memiş'ten altın uyarısı.

İslam Memiş, ons altın tarafında da kritik seviyelere dikkat çekti. Altının 4 bin 600 dolar sınırında beklemeye devam ettiğini belirten Memiş, olası hareketin yönüne ilişkin 4 bin 800, 4 bin 550 ve 4 bin 450 dolar seviyelerini gündeme getirdi.

Memiş, ons altının 4.600 dolar sınırında beklemeyi sürdürdüğünü, piyasalar açısından bugün petrol fiyatlarındaki gerileme dışında ekstra bir gelişme bulunmadığını ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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