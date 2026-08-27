Altında Gözler Yarında: İslam Memiş'ten Altın Uyarısı Geldi
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Altın fiyatlarının kaderi merak ediliyor. Altının yıl sonunda göreceği rakam araştırılırken finans analisti İslam Memiş’ten yeni açıklama geldi. İslam Memiş, 28 Ağustos Cuma günü Fed başkanının yapacağı açıklamaların altın fiyatlarını etkileyeceğini kaydetti. İslam Memiş, altın fiyatlarında 4 bin 800 ve 4 bin 450 dolar senaryosunu anlattı.
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Altında gözlerin yarına çevrildi.
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İslam Memiş'ten altın uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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