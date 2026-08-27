Altında Gözler Yarında: İslam Memiş'ten Altın Uyarısı Geldi

Yıl sonu yaklaşırken yatırımcıların ve piyasaların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Tahminler altınının 2026 sonuna kadar yeni rekorlara ulaşacağını gösterirken finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Piyasaların 28 Ağustos Cuma gününe kilitlendiğini söyleyen Memiş, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yarın yapacağı açıklamaların piyasalarda hareketlilik yaratabileceğini vurguladı.

Haber Global yayınında konuşan altın fiyatlarının bu açıklamadan sonra kırılma yaşayabileceğine dikkat çeken Memiş, şunları dedi:

“Yani bu tahvili alımlarına Fed dahil olacak mı? Eylül ayında faiz noktasında ne düşünüyor veya bu jeopolitik gerilimin yansımaları Amerikan ekonomisini nasıl etkiliyor gibi manşetlerle birlikte piyasalarda bir kırılım mutlaka göreceğiz.”