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SGK Uzmanından Kademeli Emeklilik İçin Beklenmeyen Çıkış

SGK Uzmanından Kademeli Emeklilik İçin Beklenmeyen Çıkış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.08.2026 - 13:33
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SGK uzmanı Özgür Erdursun, 'Seçimin ayak sesleri' diyerek milyonların beklediği ekonomik düzenlemeleri yazdı. Erdursun, kademeli emeklilikten intibak düzenlemesine kadar pek çok düzenlemeyi ele aldı.

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Esnaf ve işverenden borç yapılandırması çağrısı.

Esnaf ve işverenden borç yapılandırması çağrısı.

Piyasalarda yaşanan zorlu ekonomik şartlar, esnaf ve işvereni cari vergi ile prim ödemelerini yapamaz hale getirirken geçmiş borçların yükünü de katladı. Vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan mükellefler için sunulan tecil ve taksitlendirme imkanında başvuru süreci devam ediyor.

Ancak iş dünyası bu uygulamanın 'gerçek bir yapılandırma' olmadığının altını çiziyor. Mevcut modelde geçmiş borçların gecikme zamları ve faizleri silinmiyor, aksine korunan borcun üzerine yeniden tecil faizi ekleniyor. Bu durum esnafı, geçmiş borcu öderken cari borcu aksattığı kısırdöngüye sürüklüyor. İşverenin ve borçlu vatandaşın asıl beklentisi; gecikme faizlerinin silinip borcun Yİ-ÜFE gibi makul endekslerle yeniden hesaplandığı, peşin veya taksitli ödeme seçenekleriyle sürdürülebilir kılındığı gerçek bir yapılandırma kanununun çıkarılması.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca kişinin beklediği ekonomik düzenlemeleri yazdı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca kişinin beklediği ekonomik düzenlemeleri yazdı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye gazetesindeki köşesinde seçimin ayak sesleri olduğunu belirterek sosyal güvenlik alanında çözüm bekleyen 8 temel talebi kaleme aldı. İşte masadaki düzenlemeler:

Emekliler: Aylık hesaplama sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesini ve intibak düzenlemesini bekliyor.

Kademeli Emeklilik İsteyenler: 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar, yaş şartındaki uçurumun kademeli olarak esnetilmesini talep ediyor.

Bağ-Kur Mükellefleri: Prim gün sayısının 9.000 günden 7.200 güne indirilmesini ve geçmişte tescil mağduriyeti yaşayanların primlerini ödeyerek bu süreleri ihya edebilmesini istiyor. 

Staj ve Çıraklık Mağdurları: Staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı olarak sayılması ve borçlanma hakkı tanınması bekleniyor.Engelli Vatandaşlar: Değişen emeklilik değerlendirme sistemi nedeniyle kaybedilen hakların iadesini ve mağduriyetlerin giderilmesini gözlüyor.

Kamu Görevlileri (Memurlar): 3600 ek göstergenin tüm lisans ve önlisans mezunlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini ve 2008 öncesi-sonrası oluşan emeklilik hakları ayrımının son bulmasını istiyor.

Askerlik Borçlanması Yapanlar: Kamu çalışanları, askerlik borçlanmasında SSK ve Bağ-Kur’lularda olduğu gibi sigorta başlangıç tarihini geriye çekme hakkı talep ediyor. İşveren ve Esnaf: Borç sarmalını bitirecek, faizlerin affedildiği kapsayıcı bir borç yapılandırma yasası bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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