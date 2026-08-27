SGK Uzmanından Kademeli Emeklilik İçin Beklenmeyen Çıkış

Piyasalarda yaşanan zorlu ekonomik şartlar, esnaf ve işvereni cari vergi ile prim ödemelerini yapamaz hale getirirken geçmiş borçların yükünü de katladı. Vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan mükellefler için sunulan tecil ve taksitlendirme imkanında başvuru süreci devam ediyor.

Ancak iş dünyası bu uygulamanın 'gerçek bir yapılandırma' olmadığının altını çiziyor. Mevcut modelde geçmiş borçların gecikme zamları ve faizleri silinmiyor, aksine korunan borcun üzerine yeniden tecil faizi ekleniyor. Bu durum esnafı, geçmiş borcu öderken cari borcu aksattığı kısırdöngüye sürüklüyor. İşverenin ve borçlu vatandaşın asıl beklentisi; gecikme faizlerinin silinip borcun Yİ-ÜFE gibi makul endekslerle yeniden hesaplandığı, peşin veya taksitli ödeme seçenekleriyle sürdürülebilir kılındığı gerçek bir yapılandırma kanununun çıkarılması.