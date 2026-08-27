Maaş Yatar Yatmaz Bu Hatayı Yapmayın! Ay Sonunu Getirmenizi Engelleyen Tuzaklar
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Her ay başında hesaba yatan maaş, daha ilk günden itibaren adeta buharlaşıp uçuyor mu? 'Daha yeni maaş aldım, para nereye gitti?' sorusu hemen her ay zihninizi meşgul ediyorsa, yalnız değilsiniz. Peki, binbir emekle kazanılan para ay sonunu görmeden neden tükeniyor? İşte finans uzmanlarının işaret ettiği en sık yapılan bütçe hataları ve cebinizi korumanın yolları.
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1. Bütçe yapmadan harcamaya başlamak.
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2. "Önce harca, kalırsa biriktir" yanılgısı.
4. "Cuma maaşı" ve hafta sonu esnekliği
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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