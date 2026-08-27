Maaş Yatar Yatmaz Bu Hatayı Yapmayın! Ay Sonunu Getirmenizi Engelleyen Tuzaklar

Tasarruf konusunda yapılan en yaygın hata, birikimi ay sonuna bırakmak. Uzmanlar, maaş hesaba yatar yatmaz henüz hiçbir harcama yapılmadan yüzde 10-15’lik bir kısmın doğrudan birikim veya yatırım hesabına aktarılması gerektiğini vurguluyor. Kenara ayrılan bu para adeta 'hiç yokmuş' gibi davranmak, uzun vadeli finansal özgürlüğün en temel kuralı olarak öne çıkıyor. Anlık tüketim ürünleri satın almak yerine; hisse senedi, altın veya fon gibi yatırım araçlarını tercih etmek, gelecek 5 ila 10 yılı güvence altına alıyor.

3. İlk gün cömertliği ve anlık haz tuzağı

Maaşın hesaba geçtiği ilk günler, kişide psikolojik bir zenginlik hissi yaratıyor. 'Bu ay çok çalıştım, biraz keyif yapmayı hak ettim' düşüncesiyle atılan adımlar; arkadaş grubuna yemek ısmarlamalar, gereksiz ikramlar ve plansız alışverişlerle birleştiğinde bütçeyi derinden sarsıyor. Küçük ve önemsiz gibi görünen bu 'cömertlik' jestleri, ayın son haftasında ciddi bir nakit darlığına dönüşüyor.