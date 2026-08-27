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Maaş Yatar Yatmaz Bu Hatayı Yapmayın! Ay Sonunu Getirmenizi Engelleyen Tuzaklar

Maaş Yatar Yatmaz Bu Hatayı Yapmayın! Ay Sonunu Getirmenizi Engelleyen Tuzaklar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.08.2026 - 11:40
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Her ay başında hesaba yatan maaş, daha ilk günden itibaren adeta buharlaşıp uçuyor mu? 'Daha yeni maaş aldım, para nereye gitti?' sorusu hemen her ay zihninizi meşgul ediyorsa, yalnız değilsiniz.  Peki, binbir emekle kazanılan para ay sonunu görmeden neden tükeniyor? İşte finans uzmanlarının işaret ettiği en sık yapılan bütçe hataları ve cebinizi korumanın yolları.

Kaynak: Kanal D

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1. Bütçe yapmadan harcamaya başlamak.

1. Bütçe yapmadan harcamaya başlamak.

Şirketlerin finansal varlıklarını sürdürebilmek adına gelir-gider tablosu tutması gibi kişilerin de bütçelerini disiplinli şekilde yönetmesi gerekiyor. Ay başında yapılan en büyük yanlış, zorunlu giderleri hesaplamadan ve net bir sınır çizmeden harcama yapmaya başlamak. Elektrik, su, kira, aidat ve mutfak masrafları gibi kalıcı kalemler belirlenmeden atılan her adım, ay sonunun krizle kapanmasına zemin hazırlıyor.

2. "Önce harca, kalırsa biriktir" yanılgısı.

2. "Önce harca, kalırsa biriktir" yanılgısı.

Tasarruf konusunda yapılan en yaygın hata, birikimi ay sonuna bırakmak. Uzmanlar, maaş hesaba yatar yatmaz henüz hiçbir harcama yapılmadan yüzde 10-15’lik bir kısmın doğrudan birikim veya yatırım hesabına aktarılması gerektiğini vurguluyor. Kenara ayrılan bu para adeta 'hiç yokmuş' gibi davranmak, uzun vadeli finansal özgürlüğün en temel kuralı olarak öne çıkıyor. Anlık tüketim ürünleri satın almak yerine; hisse senedi, altın veya fon gibi yatırım araçlarını tercih etmek, gelecek 5 ila 10 yılı güvence altına alıyor.

3. İlk gün cömertliği ve anlık haz tuzağı

Maaşın hesaba geçtiği ilk günler, kişide psikolojik bir zenginlik hissi yaratıyor. 'Bu ay çok çalıştım, biraz keyif yapmayı hak ettim' düşüncesiyle atılan adımlar; arkadaş grubuna yemek ısmarlamalar, gereksiz ikramlar ve plansız alışverişlerle birleştiğinde bütçeyi derinden sarsıyor. Küçük ve önemsiz gibi görünen bu 'cömertlik' jestleri, ayın son haftasında ciddi bir nakit darlığına dönüşüyor.

4. "Cuma maaşı" ve hafta sonu esnekliği

4. "Cuma maaşı" ve hafta sonu esnekliği

Maaşın cuma günü yatması, finansal açıdan en riskli senaryolardan birini doğuruyor. Hafta sonunun getirdiği rahatlama duygusu; dışarıda yemek yeme sıklığını artırıyor, toplu taşıma yerine taksi kullanımını özendiriyor ve kapıya yemek siparişi verme alışkanlığını tetikliyor. Mutfakta birkaç dakikada hazırlanabilecek bir öğün yerine dışarıdan sipariş vermek, ay sonunda toplam bütçede devasa bir açık yaratıyor.

5. Nakit paranın kontrolsüzlüğü

Cüzdanı yüklü miktarda nakit parayla doldurmak, harcama güdüsünü doğrudan tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Elde bulunan nakit para, dijital takibe kıyasla çok daha hızlı ve iz bırakmadan harcanıyor. Tüketim psikolojisinde anlık zevklere yenik düşmemek adına, günlük ve haftalık harcama limitlerini önceden belirlemek hayati önem taşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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