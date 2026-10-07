Olay Sözler: Barış Murat Yağcı, Cemal Can'ın Survivor Şampiyonluğunu Hak Etmediğini Söyledi
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Survivor 2020'nin finalinde Cemal Can Canseven'e kaybeden Barış Murat Yağcı, Ecem Dinçkal'ın programında o geceyi yeniden konuştu. Barış Murat, rakibinin şampiyonluğu hak etmediğini düşündüğünü söyledi. SMS oylamasında son 15 dakikaya kadar önde olduğunu iddia etti. Sonucun değişmesini ise Cemal Can'ın ünlü arkadaşlarına bağladı.
KAYNAK: Sports Digitale
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Barış Murat Yağcı, Survivor 2020'de ikinci olduğu sezonda Cemal Can Canseven'in şampiyonluğu hak etmediğini söyledi.
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Barış Murat, final gecesi SMS oylamasında son 15 dakikaya kadar önde olduğunu iddia etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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