Olay Sözler: Barış Murat Yağcı, Cemal Can'ın Survivor Şampiyonluğunu Hak Etmediğini Söyledi

Ecem Dinçkal'ın programına konuk olan Barış Murat'a, Survivor tarihinde hak etmeden şampiyon olduğunu düşündüğü isimler soruldu. Barış Murat'ın cevabı ise kendi finaline, yani Cemal Can Canseven'e çıktı.

Barış Murat, sözlerine doğrudan kendi sezonundan başladı: 'Yani benim dönem, mesela ikinci olduğumda Cemal'in şampiyon olduğu dönem, bence çok hak ettiğini düşünmüyorum.'

Ardından yarışmanın son haftalarını anlattı. Barış Murat'a göre Cemal Can, kendisi sakatlandıktan sonra öne çıkmaya başladı: 'Performans olarak da SMS olarak da ben çok farklı bir yerdeydim ama Cemal, ben en son sakatlandıktan sonra son bir ay içinde çıkışa geçti ve kimse o son bir aya kadar nasıl geldiğini sorgulamadı.'

Barış Murat'ın asıl itirazı da tam bu noktadaydı. Ünlü yarışmacı, Cemal Can'ın yarışmadaki ilk beş ayının hiç konuşulmadığını savundu. 'Ya normalde bunu böyle söylemem ama böyle olması gerekiyordu' diyerek sonucun farklı olması gerektiğini açıkça dile getirdi.