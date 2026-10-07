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Olay Sözler: Barış Murat Yağcı, Cemal Can'ın Survivor Şampiyonluğunu Hak Etmediğini Söyledi

Olay Sözler: Barış Murat Yağcı, Cemal Can'ın Survivor Şampiyonluğunu Hak Etmediğini Söyledi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 16:33
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Survivor 2020'nin finalinde Cemal Can Canseven'e kaybeden Barış Murat Yağcı, Ecem Dinçkal'ın programında o geceyi yeniden konuştu. Barış Murat, rakibinin şampiyonluğu hak etmediğini düşündüğünü söyledi. SMS oylamasında son 15 dakikaya kadar önde olduğunu iddia etti. Sonucun değişmesini ise Cemal Can'ın ünlü arkadaşlarına bağladı.

KAYNAK: Sports Digitale

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Barış Murat Yağcı, Survivor 2020'de ikinci olduğu sezonda Cemal Can Canseven'in şampiyonluğu hak etmediğini söyledi.

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020'de ikinci olduğu sezonda Cemal Can Canseven'in şampiyonluğu hak etmediğini söyledi.

Ecem Dinçkal'ın programına konuk olan Barış Murat'a, Survivor tarihinde hak etmeden şampiyon olduğunu düşündüğü isimler soruldu. Barış Murat'ın cevabı ise kendi finaline, yani Cemal Can Canseven'e çıktı.

Barış Murat, sözlerine doğrudan kendi sezonundan başladı: 'Yani benim dönem, mesela ikinci olduğumda Cemal'in şampiyon olduğu dönem, bence çok hak ettiğini düşünmüyorum.'

Ardından yarışmanın son haftalarını anlattı. Barış Murat'a göre Cemal Can, kendisi sakatlandıktan sonra öne çıkmaya başladı: 'Performans olarak da SMS olarak da ben çok farklı bir yerdeydim ama Cemal, ben en son sakatlandıktan sonra son bir ay içinde çıkışa geçti ve kimse o son bir aya kadar nasıl geldiğini sorgulamadı.'

Barış Murat'ın asıl itirazı da tam bu noktadaydı. Ünlü yarışmacı, Cemal Can'ın yarışmadaki ilk beş ayının hiç konuşulmadığını savundu. 'Ya normalde bunu böyle söylemem ama böyle olması gerekiyordu' diyerek sonucun farklı olması gerektiğini açıkça dile getirdi.

Barış Murat, final gecesi SMS oylamasında son 15 dakikaya kadar önde olduğunu iddia etti.

Barış Murat, final gecesi SMS oylamasında son 15 dakikaya kadar önde olduğunu iddia etti.

Röportajın en çok konuşulan kısmı ise final gecesine dair anlattıkları oldu. Barış Murat, SMS oylamasında uzun süre önde olduğunu öne sürdü: 'Yani son 15 dakikaya kadar bendim zaten. Reklam arasına kadar zaten bendim. Sonra bir anda SMS'te o geldi.'

Peki son dakikada ne değişti? Barış Murat'ın bu soruya cevabı da dikkat çekti. Cemal Can'ın çevresindeki ünlü isimlere işaret eden Barış Murat, 'O dönem Cemal'in tanıdığı çok celebrity isim vardı. Belki onlar son gün çok abandılar' sözleriyle oylamanın son gün tersine döndüğünü ima etti.

Barış Murat'ın 'reklam arasına kadar bendim' çıkışının ardından gözler şimdi Cemal Can Canseven'e çevrildi. Survivor şampiyonunun bu sözlere sessiz kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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