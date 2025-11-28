onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Cemal Can Canseven, Survivor Nisa Bölükbaşı'yla Küslüğü Hakkında İlk Kez Konuştu

Cemal Can Canseven, Survivor Nisa Bölükbaşı'yla Küslüğü Hakkında İlk Kez Konuştu

survivor Cemal Can Cansever
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 21:24

Survivor 2020'de beraber yarışan Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı arasında su sızmıyordu. Yarışmanın ardından ikilinin arası açılmış ve bir süre sonra da küsmüşlerdi. Cemal Can, Nisa'yla neden küstükleri hakkında ilk kez Danla Bilic'i DanlaCast programında konuştu.

KAYNAK: DanlaCast

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Survivor'ın unutulmaz arkadaşlıklarının başında Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı geliyor.

Survivor'ın unutulmaz arkadaşlıklarının başında Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı geliyor.

Survivor'ın 2020 sezonunda yarışan ikili, yarışma boyunca arkadaşlıklarıyla öne çıkmışlardı. Yarışmanın bitmesiyle beraber Cemal Can ve Nisa arasına mesafe girerken ikili küsmüştü.

Cemal Can ve Nisa'nın neden küstüğüne dair hala kafalar karışıkken Cemal Can Canseven bu konuda ilk kez konuştu. Arkadaşı Danla Bilic'in DanlaCast programında konuşan Cemal Can, neden küstüklerini anlamadığını ve bir anda yollarının ayrıldığını açıklarken Danla Bilic, Nisa'nın bir sabah kendisini engellediğini belirtti.

Cemal Can, Nisa'yla yeniden görüşmek istediğini de açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın