İran'da Günlerdir Süren Protestolarda Karşılıklı Can Kayıpları Yaşanıyor
İran’da ekonomik sıkıntılarla başlayıp rejim karşıtı protestolara dönüşen gösteriler 12’nci gününde de birçok kentte devam ediyor.
İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre Tahran, Tebriz, Kereç, Abadan, Reşt, Sistan-Beluçistan, Şiraz, Kirman, Burucerd ve Kirmanşah’ta sokaklara çıkan gruplar yönetime karşı eylemler düzenledi.
Gürgan’da valilik binasının ateşe verildiği, Tahran’da ise Settar Han Köprüsü çevresinde bazı polis araçlarının yakıldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı bildirildi.
İran'da internetin uzun süredir kesik olduğu bilinirken son günlerde elektriklerin de tamamen kesildiği iddiaları uluslararası basında yer aldı.
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki asker öldü.
Ülke dışarıya kapandı: Elektrik ve internet yok
38 kişi öldü 2 bin 217 kişi gözaltına alındı.
Trump yaşanan olaylar sebebiyle İran' tehdit etti.
