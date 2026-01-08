İran'da Günlerdir Süren Protestolarda Karşılıklı Can Kayıpları Yaşanıyor

Öte yandan İran genelinde internetin yanı sıra elektrik kesintileri yaşandığı da öne sürüldü. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medyada paylaşılan değerlendirmeler ve kullanıcı geri bildirimlerine göre, internet erişiminde kesinti ve belirgin yavaşlamaların gözlemlendiğini aktardı.

Küresel internet altyapısı ve trafik izleme hizmeti sunan Cloudflare’in paylaştığı analitik verilerin de İran’daki internet trafiğinde son bir haftada dikkat çekici dalgalanmalara işaret ettiği belirtildi. Buna göre internet kullanım hacmi bazı zaman dilimlerinde olağan seviyelerin altına inerken, ani ve kısa süreli düşüşler kaydedildi.

Kullanıcılar, günün farklı saatlerinde bağlantı sorunlarının yanı sıra elektrik kesintileri nedeniyle iletişim ve temel hizmetlere erişimde aksaklıklar yaşandığını, sorunun ülke geneline yayıldığını ifade etti. İranlı yetkililerden internet ve elektrik kesintilerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.