onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran'da Günlerdir Süren Protestolarda Karşılıklı Can Kayıpları Yaşanıyor

İran'da Günlerdir Süren Protestolarda Karşılıklı Can Kayıpları Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.01.2026 - 23:51

İran’da ekonomik sıkıntılarla başlayıp rejim karşıtı protestolara dönüşen gösteriler 12’nci gününde de birçok kentte devam ediyor.

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre Tahran, Tebriz, Kereç, Abadan, Reşt, Sistan-Beluçistan, Şiraz, Kirman, Burucerd ve Kirmanşah’ta sokaklara çıkan gruplar yönetime karşı eylemler düzenledi.

Gürgan’da valilik binasının ateşe verildiği, Tahran’da ise Settar Han Köprüsü çevresinde bazı polis araçlarının yakıldığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı bildirildi.

İran'da internetin uzun süredir kesik olduğu bilinirken son günlerde elektriklerin de tamamen kesildiği iddiaları uluslararası basında yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki asker öldü.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki asker öldü.

Bazı bölgelerde protestolara müdahale eden güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı, bazı noktalarda ise eylemcilere ateş açıldığı iddia edildi.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kirmanşah’taki gösteriler sırasında Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup iki asker hayatını kaybetti. Kazvin’deki olaylarda ise Devrim Muhafızları’na bağlı bir Besiç üyesinin eylemciler tarafından darp edilerek ağır yaralandığı bildirildi.

Ülke dışarıya kapandı: Elektrik ve internet yok

Ülke dışarıya kapandı: Elektrik ve internet yok

Öte yandan İran genelinde internetin yanı sıra elektrik kesintileri yaşandığı da öne sürüldü. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medyada paylaşılan değerlendirmeler ve kullanıcı geri bildirimlerine göre, internet erişiminde kesinti ve belirgin yavaşlamaların gözlemlendiğini aktardı.

Küresel internet altyapısı ve trafik izleme hizmeti sunan Cloudflare’in paylaştığı analitik verilerin de İran’daki internet trafiğinde son bir haftada dikkat çekici dalgalanmalara işaret ettiği belirtildi. Buna göre internet kullanım hacmi bazı zaman dilimlerinde olağan seviyelerin altına inerken, ani ve kısa süreli düşüşler kaydedildi.

Kullanıcılar, günün farklı saatlerinde bağlantı sorunlarının yanı sıra elektrik kesintileri nedeniyle iletişim ve temel hizmetlere erişimde aksaklıklar yaşandığını, sorunun ülke geneline yayıldığını ifade etti. İranlı yetkililerden internet ve elektrik kesintilerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

38 kişi öldü 2 bin 217 kişi gözaltına alındı.

38 kişi öldü 2 bin 217 kişi gözaltına alındı.

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’da esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Gösterilerde ölü ve yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 7 Ocak’ta yayımladığı raporda 4’ü emniyet görevlisi olmak üzere 38 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tesnim Haber Ajansı ise olaylarda yaralanan polis sayısının 568’e, milis gücü Besic’e mensup yaralı sayısının 66’ya yükseldiğini duyurdu.

Trump yaşanan olaylar sebebiyle İran' tehdit etti.

Trump yaşanan olaylar sebebiyle İran' tehdit etti.

Trump, 'Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim: Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var, sık sık ayaklanma çıkarıyorlar eğer bunu yaparlarsa, onları (İran) çok sert şekilde vuracağız.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın