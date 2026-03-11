onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.03.2026 - 14:36

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Çeyrek final kura çekiminin tamamlanmasıyla gruplarından çıkıp son sekiz takım arasına giren ekiplerin karşılaşacakları rakipler de belli oldu. Dört büyükler arasında olası bir erken final olmazken kuradan Karadeniz derbisi çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte çeyrek final maçları;

İşte çeyrek final maçları;

Beşiktaş - Alanyaspor 

 Konyaspor - Fenerbahçe 

Galatasaray - Gençlerbirliği

 Trabzonspor - Samsunspor

Takımların olası yarı final eşleşmeleri ise şöyle;

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının galibi Trabzonspor - Samsunspor galibiyle, Beşiktaş - Alanyaspor galibi ise Konyaspor - Fenerbahçe galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ise 12-13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın