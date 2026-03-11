Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak ' dedi. Bakan Işıkhan, ödeme takvimini X hesabından paylaştı.
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu.
