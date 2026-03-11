onedio
Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Dilara Şimşek
11.03.2026 - 15:20

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak ' dedi. Bakan Işıkhan, ödeme takvimini X hesabından paylaştı.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu.

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:

  • Mart Ayı Ödeme Günü 17, 18, 19, 20 olanların: 14 Mart 2026 tarihinde,

  • Mart Ayı Ödeme Günü 21, 22, 23 olanların: 15 Mart 2026 tarihinde,

  • Mart Ayı Ödeme Günü 24, 25, 26 olanların: 16 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:

  • Mart Ayı Ödeme Günü 25, 26 olanların: 17 Mart 2026 tarihinde,

  • Mart Ayı Ödeme Günü 27, 28 olanların: 18 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

  • 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların:

  • Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde ödenecektir.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
