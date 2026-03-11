onedio
Rakip Diziler Yayınlanmamasına Rağmen Resmen Çakıldı: 10 Mart Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2026 - 14:42

10 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu.

Galatasaray-Liverpool maçı sebebiyle Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri dün akşam yayınlanmadı. Yayınlanan tek dizi olan A.B.İ. ise reytinglerde çakıldı.

Reyting sonuçları ne oldu?

Galatasaray-Liverpool maçı salı günü reytinglerine damga vurdu.

Galatasaray maçı AB grubunda 18.73 reyting almayı başardı. Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri maç sebebiyle yayınlanmadı. Yayınlanan tek dizi olan A.B.İ. reytinglerde çakıldı.

10 Mart Reyting Sonuçları:

10 Mart 2026 Total Reyting İlk 10

Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı - 15.00

A.B.İ. - 7.23

Esra Erol'da - 469

Müge Anlı ile Tatlı Sert 

UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel 

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

A.B.İ. (Özet) 

Survivor 

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 

ATV Ana Haber 

10 Mart 2026 AB Reyting İlk 10

Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı - 18.74

UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel - 5.22

A.B.İ. - 5.19

UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel 

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

Survivor 

Müge Anlı ile Tatlı Sert 

İddiaların Aksine 

Show Ana Haber 

Esra Erol'da 

10 Mart 2026 ABC1 Reyting İlk 10

Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı - 18.13

A.B.I. - 6.89

UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel - 4.74

Müge Anlı ile Tatlı Sert 

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

Esra Erol'da 

UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel 

Survivor 

A.B.I. (Özet) 

Show Ana Haber

