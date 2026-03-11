Uzak Şehir'in Meryem'i Belli Olmuştu: Diziye Kardeşiyle Birlikte Gelecekmiş!
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de kadro değişmeye, hikaye güçlenmeye devam ediyor. Boran'ın ardından geçmişten bir isim daha diziye dönüyor. Meryem karakterinin döneceği dizide bir de Meryem'in kardeşi Müjgan da yer alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan reyting rekortmeni Uzak Şehir gücüne güç katmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihan'ın bir zamanlar tek aşkım dediği Meryem karakterinin de diziye döneceğini öğrenmiştik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın