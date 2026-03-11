onedio
Uzak Şehir'in Meryem'i Belli Olmuştu: Diziye Kardeşiyle Birlikte Gelecekmiş!

Uzak Şehir
11.03.2026 - 13:59

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de kadro değişmeye, hikaye güçlenmeye devam ediyor. Boran'ın ardından geçmişten bir isim daha diziye dönüyor. Meryem karakterinin döneceği dizide bir de Meryem'in kardeşi Müjgan da yer alacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan reyting rekortmeni Uzak Şehir gücüne güç katmaya devam ediyor.

Sezon başından bu yana dizide Boran karakterinin yer alması izleyiciyi bir miktar kızdırsa da reytinglerde düşüş yaşanmadı. Dizi, Taşacak Bu Deniz'le her hafta rekabetini sürdürdü ve haftanın en çok izlenen birinci ya da ikinci dizisi olmaya devam etti.

Cihan'ın bir zamanlar tek aşkım dediği Meryem karakterinin de diziye döneceğini öğrenmiştik.

Meryem karakterine Ceren Moray'ın hayat vereceği diziye bir oyuncu daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Meryem karakteri diziye kardeşiyle birlikte dahil olacak. Müjgan karakterine İpek Arkan hayat verecek.

