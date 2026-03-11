Karşı Tarafın Sizden Hoşlandığını Gösteren 5 İnce İşaret

Hoşlanma duygusu ortaya çıktığında insanlar fiziksel mesafeyi azaltma eğilimi gösterir. Kahkaha sırasında kola dokunmak, masada ellerin hafifçe değmesi ya da omza yapılan kısa temaslar oldukça yaygın örnekler arasında yer alır.

Burada dikkat çeken nokta temasın büyüklüğü değil, tekrar etmesi. Küçük ve doğal görünen temaslar birkaç kez yaşanıyorsa çoğu zaman tesadüf değildir. İnsanlar hoşlandıkları kişiye yakınlaşmak için küçük fırsatlar yaratır.

Kendini düzeltme hareketleri

Hoşlanılan kişi karşısında insanlar kendini daha fazla fark eder. Saçı düzeltmek, kıyafeti toparlamak, duruşu değiştirmek ya da yüz ifadesini kontrol etmek oldukça yaygın davranışlar arasında bulunur.

Psikologlara göre bu davranışlar çoğu zaman bilinçsiz gerçekleşir. Zihin, etkileyici görünme moduna geçer. Sohbet sırasında karşı tarafın sürekli saçını düzeltmesi ya da duruşunu sık sık değiştirmesi çoğu zaman olumlu bir işaret sayılır.