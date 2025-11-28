Uzak Şehir'in Ardından Mardin'e Talepler Patladı, Yorumlar Gecikmedi

Son yılların reyting rekorlarını birer birer kıran Uzak Şehir'in başarısını dilimizden düşüremiyoruz. Çekimleri Mardin'in enfes atmosferinde yapılan Uzak Şehir hem hikayesi hem de kullanılan mekanlarla seyiriciyi etkisi altına alırken dizinin bu başarısından Mardin de nasibini aldı.

Uzak Şehir'in çok sevilmesiyle seyirciler, Albora Konağı ve Mardin'in dar sokaklarını gezebilmek için şehre akın etmeye başladı. Mardin'in turizmini uçuran Uzak Şehir'in bu başarısına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.