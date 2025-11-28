Uzak Şehir'in Ardından Mardin'e Talepler Patladı, Yorumlar Gecikmedi
Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz. Televizyonun en çok izlenen dizisi Uzak Şehir, çekim mekanı olan Mardin'in turizmini etkiledi. Uzak Şehir seyredenler Mardin'e akın etmeye başladı. Bu gelişmeye seyirciden yorum gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasretini çektiğimiz aşiret dizilerini geri getiren Uzak Şehir, her hafta ekrana damga vurmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Uzak Şehir'in Mardin turizmine katkısına gelen yorumlar:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın