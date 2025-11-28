onedio
Uzak Şehir'in Ardından Mardin'e Talepler Patladı, Yorumlar Gecikmedi

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 16:47

Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz. Televizyonun en çok izlenen dizisi Uzak Şehir, çekim mekanı olan Mardin'in turizmini etkiledi. Uzak Şehir seyredenler Mardin'e akın etmeye başladı. Bu gelişmeye seyirciden yorum gecikmedi.

Hasretini çektiğimiz aşiret dizilerini geri getiren Uzak Şehir, her hafta ekrana damga vurmaya devam ediyor.

Son yılların reyting rekorlarını birer birer kıran Uzak Şehir'in başarısını dilimizden düşüremiyoruz. Çekimleri Mardin'in enfes atmosferinde yapılan Uzak Şehir hem hikayesi hem de kullanılan mekanlarla seyiriciyi etkisi altına alırken dizinin bu başarısından Mardin de nasibini aldı.

Uzak Şehir'in çok sevilmesiyle seyirciler, Albora Konağı ve Mardin'in dar sokaklarını gezebilmek için şehre akın etmeye başladı. Mardin'in turizmini uçuran Uzak Şehir'in bu başarısına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

İşte Uzak Şehir'in Mardin turizmine katkısına gelen yorumlar:

