Sevgili İkizler, bugünlerde kontrol duygunun tavan yaptığını hissediyor olmalısın. Özellikle maddi konular, paylaşımlar ve güven konularında önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Belki bugün eline geçen bir bilgi veya yaptığın bir hesaplama, kafandaki karışıklığı bir nebze olsun giderip seni rahatlatan bir netlik sağlayabilir.

Tam da bu noktada, karar vermen kolaylaşıyor. Çünkü sezgilerin ve mantığın aynı noktada buluşuyor, bu da seni çok daha güçlü kılıyor. Kimle neyi paylaşacağını, hangi bilgiyi saklamak gerektiğini çok iyi biliyorsun. Bu bilinçli duruşun ise seni rakiplerini kıskandıracak derece güçlü bir konuma taşıyor.

Aşk hayatında ise yüzeyde olan hiçbir şey yok. Kelimelerden çok, bakışlar konuşuyor bugün... Belki bir bakış, bir sürü mesajdan daha fazla şey anlatıyor. Bu dönemde aşk hayatında bir bağ ya derinleşiyor ya da kendiliğinden çözülüyor. Bu süreçte, hislerin ve sezgilerin seni doğru yola yönlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…