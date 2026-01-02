Sevgili İkizler, bugün Yengeç burcundaki Dolunay'ın enerjisini hissedeceksin. Bu Dolunay, kariyer ve maddi konularla ilgili bir dizi önemli farkındalığı beraberinde getiriyor. Kazandığın, harcadığın ve emeğinin karşılığını alıp almadığın konuları bugün tam da gözlerinin önüne seriyor. Belki de bir ödeme, prim ya da maddi bir kararın sonuçlanması söz konusu olabilir.

Ancak bugün sadece para konuları değil, aynı zamanda öz değer konusu da gündemde. Gökyüzü, kendi değerini başkalarının onayına bırakmaman gerektiğini hatırlatıyor sana! Kendi değerinin farkında olman ve bunu başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kabul etmen önemli. İşte bu sayede iş hayatında daha kararlı ve güçlü bir duruş sergileyebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay, sahiplenme duygusu artırıyor. İçinde daha sağlam, daha sıcak bir bağ arzusu beliriyor. Belki de küçük bir jest ya da beklenmedik bir yakınlaşma kalbini yumuşatabilir. Şimdi aşka dair kararsızlıklar bitiyor ve güven inşa edilmiş, aidiyet duygusu ile taçlanan bir aşk başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...