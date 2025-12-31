Sevgili İkizler, bugün belirsizlik ve kararsızlık duygusunu geride bırakmaya ne dersin? Yeni yılın ilk günüyle birlikte, dağılmak yerine toparlanmanın zamanı geldi. Hedeflerini sadeleştirip netleştirerek yeni bir sayfa açabilirsin. Hayattan ne istediğini bilen kararlı ve öz güvenli bir duruş ile her şeyi değiştirebilirsin.

Tam da bu noktada Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kariyerinde daha ciddi adımlar atmayı düşünmeye başlayabilirsin. Bugün iş hayatından ne istediğine dair net bir karar vermenin ötesinde, önemli bir farkındalık da yaşayabilirsin. Şimdi bir yıldız gibi parlamaya hazırsın! Tabii liderlik rolünü de kabul edersen.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise belirsizliklerden uzaklaşamayabilirsin... Belirsiz ilişkiler ve muğlak konuşmalar bir anda artabilir. Duyguların açıkça ifade etmekten de kaçabilirsin şimdi! Belki de biraz da sorumluluk almadan, mantık yerine duygularla hareket ederek zamanın tadını çıkarmak istiyorsundur. Aşkı bir kenara bırakıp tutkularını yaşamak ise sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…