Sevgili Koç, bugün itibarıyla üzerindeki tüm ağırlıklar ve seni sıkıntıya sokan düşünceler geride kalıyor. Yeni yılın ilk günü, sana 'artık bu şekilde devam etmeyeceğim' diyebilme cesaretini veriyor. Geçmişte seni zorlayan ve üzerinde ağır bir yük oluşturan sorumluluklar, yanlış yönlere giden hedefler ve enerjini boşa harcadığın durumlar, bugün net bir farkındalıkla sona eriyor.

Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte ise kariyerinle ilgili daha ciddi, stratejik ve sonuç odaklı bir döneme adım atıyorsun. Artık plansız ve programsız ilerlemek yok. Tabii ne yapacağını bilmeden adım atmak da... İşte tam da bu yüzden attığın her adımın seni daha da güçlendireceğini hissedebilirsin. Şimdi eski düzenden ve yıpranan kalıplardan kurtulup kendi dünyanı kurma vakti!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise daha olgun ve bilinçli bir iletişim süreci seni bekliyor. Ne istediğini bilerek ve duygularını net bir şekilde ifade ederek konuşmak, sana iyi gelecek. Geçmişten gelen kafa karışıklıkları, bugün yerini sakin ama bir o kadar da güven veren bir yakınlığa bırakabilir. Eskiyi unutmanın, yeniye selam vermenin tam sırası. Sana gülümsüyorsa, sen de ona gülümse! Zira, aşkın ne zaman karşına çıkacağı belli olmaz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…