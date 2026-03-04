Orta Doğu’daki Savaş Hint Okyanusu’na Sıçradı: Batırılan İran Gemisinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarda bugün en fazla kaybın verildiği günlerden biri oldu. Hint Okyanusu’nda, Sri Lanka açıklarında bulunan 'IRIS Dena' isimli gemi denizaltı saldırısı ile batırıldı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arun Hemachandra, gemide bulunan en az 80 İranlı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
İran, hafta sonu başlayan savaşta en büyük kayıplarından birini bugün yaşadı.
