Orta Doğu’daki Savaş Hint Okyanusu’na Sıçradı: Batırılan İran Gemisinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sri Lanka hükümeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kapsamında Hint Okyanusu’nda batırılan İran’a ait 'IRIS Dena' adlı gemideki can kaybına ilişkin bir açıklama yaptı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arun Hemachandra, yerel basına yaptığı açıklamada olayda en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sri Lanka Donanması’ndan daha önce yapılan bir açıklamada, IRIS Dena’ya denizaltı saldırısı gerçekleştirildiği ve saldırının ardından birçok denizciden haber alınamadığı bildirilmişti. Olayda 32 denizcinin de yaralı olarak kurtarıldığı aktarılmıştı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, erken saatlerde yaptığı açıklamada İran gemisinde yaklaşık 180 kişinin bulunduğunu ifade etmişti.