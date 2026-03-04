onedio
Orta Doğu’daki Savaş Hint Okyanusu’na Sıçradı: Batırılan İran Gemisinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.03.2026 - 18:17

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarda bugün en fazla kaybın verildiği günlerden biri oldu. Hint Okyanusu’nda, Sri Lanka açıklarında bulunan 'IRIS Dena' isimli gemi denizaltı saldırısı ile batırıldı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arun Hemachandra, gemide bulunan en az 80 İranlı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İran, hafta sonu başlayan savaşta en büyük kayıplarından birini bugün yaşadı.

Sri Lanka hükümeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kapsamında Hint Okyanusu’nda batırılan İran’a ait 'IRIS Dena' adlı gemideki can kaybına ilişkin bir açıklama yaptı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arun Hemachandra, yerel basına yaptığı açıklamada olayda en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sri Lanka Donanması’ndan daha önce yapılan bir açıklamada, IRIS Dena’ya denizaltı saldırısı gerçekleştirildiği ve saldırının ardından birçok denizciden haber alınamadığı bildirilmişti. Olayda 32 denizcinin de yaralı olarak kurtarıldığı aktarılmıştı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, erken saatlerde yaptığı açıklamada İran gemisinde yaklaşık 180 kişinin bulunduğunu ifade etmişti.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
