onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu

Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 18:02

Mart ayının gelmesiyle otomobil markalarının güncel fiyat listeleri de açıklandı. Bazı modellerde fiyat artışı yaşanırken bazı modellerin fiyatının sabit kaldığı görüldü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre Şubat ayında en çok satılan otomobil markaları da belli oldu. 

Kaynak: X / Emre Özpeynirci

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şubat ayının en çok satan otomobili Renault Clio HB oldu.

Şubat ayının en çok satan otomobili Renault Clio HB oldu.

Mart ayının gelmesiyle otomobil markalarının güncel fiyat listeleri de açıklandı. Aynı zamanda Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden derlenen verilere göre Şubat ayında en çok satan otomobiller de belli oldu. 

Emre Özpeynirci, Şubat ayında en çok satışı yapan otomobilleri X hesabından paylaştı. Listenin birinci sırasında tam 5.462 adet ile Renault Clio HB yer aldı. Renault'yu 3.468 adet ile Toyota Corolla, 2.750 adet ile Peugeot 2008 takip etti.

Listenin devamı ise şu şekilde;

  • Renault Megane 2.347 adet

  • Fiat Egea Sedan 2.324 adet

  • Renault Duster 2.290 adet

  • Toyota C-HR 2.173 adet

  • Hyundai i20 2.058 adet

  • Peugeot 3008 1.771 adet

  • Opel Corsa — 1.709 adet

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın