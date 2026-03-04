Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu
Mart ayının gelmesiyle otomobil markalarının güncel fiyat listeleri de açıklandı. Bazı modellerde fiyat artışı yaşanırken bazı modellerin fiyatının sabit kaldığı görüldü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre Şubat ayında en çok satılan otomobil markaları da belli oldu.
Kaynak: X / Emre Özpeynirci
Şubat ayının en çok satan otomobili Renault Clio HB oldu.
