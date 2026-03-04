Şubat Ayında En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu

Mart ayının gelmesiyle otomobil markalarının güncel fiyat listeleri de açıklandı. Aynı zamanda Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden derlenen verilere göre Şubat ayında en çok satan otomobiller de belli oldu.

Emre Özpeynirci, Şubat ayında en çok satışı yapan otomobilleri X hesabından paylaştı. Listenin birinci sırasında tam 5.462 adet ile Renault Clio HB yer aldı. Renault'yu 3.468 adet ile Toyota Corolla, 2.750 adet ile Peugeot 2008 takip etti.

Listenin devamı ise şu şekilde;