Honda, Türkiye'de Satışını Durdurduğu Civic'in Ardından Efsane Modelle Satışa Çıktı!

Civic modelini Türkiye pazarından kaldırdıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Honda, yeni bir sürprizle geldi. Markadan yapılan açıklamaya göre, Honda'nın ikonik spor coupe modeli, yenilikçi Honda S+ Shift teknolojisi, çarpıcı tasarımı ve sürüş konforuyla dikkati çekiyor.

25 yıl aradan sonra yeniden satışa çıkarılan Honda Prelude, dış tasarımında planörlerin zarif hatlarından, yol tutuş ve dinamiklerinde ise akrobasi uçaklarının çevikliğinden ilham alıyor. Civic Type R'dan aktarılan süspansiyon teknolojisi, adaptif amortisörler ve Honda’nın Agile Handling Assist (AHA) sistemi sayesinde üstün yol tutuş sunan model, sürüş keyfini en üst seviyeye taşıyor.

Prelude modeli, iç mekan tasarımında ise havacılıktan ilham alarak kokpit düzeniyle sürücüye birinci sınıf bir hizmet sunuyor. Kullanılan malzemeler ve Honda SENSING güvenlik teknolojileriyle konfor ve işlevsellik bir araya geliyor. Yni Prelude e:HEV, performansı, konforu ve akıllı tasarımıyla Honda mühendisliği imzasını taşıyor.

Peki Honda Prelude Ne Kadar?

Honda Prelude modelinin satış fiyatı da belli oldu. Markadan yapılan açıklamaya göre 'ay ışığı beyazı' ve 'meteor gri' olmak üzere iki farklı gövde rengi seçeneğiyle satışa çıkan Prelude, 5 milyon 400 bin lira fiyatıyla listelendi.