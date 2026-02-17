onedio
Otomobilde Herkesin Gözdesi Oldular: İşte En Ucuz SUV Modeller!

Otomobilde Herkesin Gözdesi Oldular: İşte En Ucuz SUV Modeller!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 11:35

Son yıllarda ülkemizdeki otomobil sektöründe bir değişim yaşanıyor. 'Sedan model araba sevdası' yerini yavaş yavaş SUV modellere veya crossover adı verilen modellere bırakıyor. Aradaki fiyat farkının az olması nedeniyle araç alımlarında SUV'ler ön plana çıkıyor. 

Şubat ayı güncel fiyat listelerine göre 2 milyonun altında satılan 12 farklı SUV modeli bulunuyor.

Peki en ucuz SUV modeller ne kadar? En ucuz SUV model hangisi?

En Ucuz SUV Modeller Hangileri?

En Ucuz SUV Modeller Hangileri?

Şubat ayı itibarıyla 2 milyonun altında 12 farklı SUV modeli bulunuyor. Ülkemizde son yıllarda yüksek SUV modellere ilgi artıyor. Özellikle elektrikli araçların piyasa girmesiyle dengeler değişiyor.

İşte Türkiye'deki en ucuz SUV modeller ve fiyatları;

Citroen e-C3: 1.468.000 TL

Hyundai Bayon: 1.490.500 TL

FIAT Granda Panda: 1.524.900 TL

BYD ATTO 2: 1.624.000 TL

Nissan Juke: 1.700.300 TL

Seat Arona: 1.742.881 TL

Ssangyong Tivoli: 1.780.000 TL

Renault Duster: 1.780.000 TL

Skoda Kamiq: 1.796.600 TL

KIA XCeed: 1.840.000 TL

Togg T10X: 1.870.000 TL

Suzuki Vitara: 1.899.000 TL

2 Milyonun Üzerindeki En Ucuz SUV Modeller

2 Milyonun Üzerindeki En Ucuz SUV Modeller

Ford Puma: 2.009.300 TL

Volkswagen Taigo: 2.051.000 TL

Toyota C-HR: 2.150.000 TL

Opel Frontera: 2.178.000 TL

Peugeot 2008: 2.181.000 TL

Jaecoo 7 Revive: 2.270.000 TL

Chery Tiggo 7: 2.310.000 TL

Honda HR-V: 2.389.000 TL

